Em Marituba, 2ª dose da vacina contra Covid-19 é aplicada em grupos específicos esta semana

Grupos específicos recebem a segunda dose da vacina contra Covid-19 nesta segunda (30), em Marituba, região metropolitana de Belém.

O público alvo é quem já alcançou, na carteira de vacinação, o prazo de 90 dias após a primeira dose. Outros grupos recebem a imunização entre terça e sexta.

Quem poderá se vacinar?

profissionais da educação;

rodoviários;

grávidas, puérperas e lactantes;

idosos (60+);

profissionais da saúde;

profissionais da segurança;

pessoas que possuam algum tipo de comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente.

O que precisa levar?

Os documentos necessários são RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.

Onde tomar a vacina e em que horário?

Todas as unidades municipais de saúde , durante o período de funcionamento (sujeito a agendamento)

, durante o período de funcionamento (sujeito a agendamento) Hospital Augusto Chaves (BR-316 – KM12) – a partir das 18h do dia 30 até às 6h do dia 31.

O que é considerado comorbidade?

Arritmias cardíacas, câncer, cardiopatia hipertensiva, cardiopatias congênitas, cirrose hepática, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, deficiência permanente, diabetes mellitus, doença cerebrovascular, doença renal crônica, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, hemoglobinopatias graves, hipertensão arterial, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida, pneumopatias crônicas graves, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, síndromes coronarianas, valvopatias.https://ddaccf7f68dfa99b145a8060a0210e8e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Quem serão os próximos a vacinar?

Na terça-feira (31), é a vez de imunizar contra a Covid-19 jovens com idade entre 12 e 14 anos completos e ainda aqueles com idade entre 12 e 17 anos que possuam alguma comorbidade.

Para se imunizar é necessário estar acompanhado de responsável e apresentar RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência. Para aqueles que possuem alguma comorbidade é necessário apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

Já a partir de quarta (1) a sexta-feira (3), a vacinação será destinada a jovens com idade entre 12 e 17 anos completos (com ou sem comorbidades), população adulta com idade acima de 18 anos e para quem já alcançou na carteirinha de vacinação a data marcada para a segunda dose.

Onde se vacinar de terça a sexta?

USF União (Rua São Francisco s/n. Bairro União) — Horário: 9h às 16h. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10. Bairro Decouville) – Horário: 9h às 16h. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua da Divisa s/n. Bairro Nossa Sra. da Paz) – Horário: 9h às 16h. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial s/n. Bairro Nova Marituba) – Horário: 9h às 16h. USF Betânia (Pass. Cametá s/n. Bairro Pedreirinha) – Horário: 9h às 16h. USF Riacho Doce (Rua dos Navegantes s/n. Riacho Doce) – Horário: 9h às 16h. Instituto de Ensino de Segurança do Pará (BR-316 – KM 13) – Horário: 8h às 14h. Hospital Augusto Chaves (BR-316 – KM12) – Horário: a partir das 18h (noite) até às 6h (manhã)

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Odair Leal