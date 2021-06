Em Marituba, população em vulnerabilidade vai receber auxílio de R$ 200

Inicialmente, o Programa “Renda Marituba” vai auxiliar mil famílias que sobrevivem com menos um salário mínimo.

A Prefeitura de Marituba e o Governo do Estado entregaram, nesta quarta-feira (16), os cartões para os 500 primeiros beneficiários do programa “Renda Marituba”. A iniciativa garante um auxílio emergencial de até R$ 200 para famílias que sobrevivem com menos um salário mínimo por mês e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A medida tem como objetivo reduzir os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19.

Nesta primeira etapa, o programa, operacionalizado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará), pretende contemplar mil famílias do município. “São famílias que estão em condições extremamente difíceis e que puderam ser ajudadas em duas rodadas pelo ‘Renda Pará’. Também temos dado auxílio para diversas categorias que tiveram dificuldades em continuar trabalhando por conta das necessidades impostas pela política do isolamento social. Isso representa que ao longo desta pandemia investimos mais de R$ 500 milhões com auxílios para ajudar aqueles que mais precisam”, completou governador Helder Barbalho.

Fonte: G1