Em Marituba, UsiPaz promove palestra de prevenção ao suicídio

Dando continuidade para as ações voltadas ao Setembro Amarelo, presente em todas as UsiPaz do estado, nesta quinta-feira (28), a Usina da Paz Antônia Corrêa, localizada no bairro de Nova União, em Marituba, realizou uma programação dedicada a campanha de prevenção do suicídio. A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC).

A programação contou com a palestra “Se precisar, peça ajuda!”, que tem como foco os jovens da região, com distribuição de cartilhas e informativos, ministrada por Valéria Rivera, psicóloga na Usina da Paz de Marituba. “Nós não podemos esquecer que o suicídio ocorre não só apenas no mês de setembro, mas sim durante todos os meses do ano, pois isto vem por várias questões, tanto social, quanto hormonal ou física, e traumas gerados na nossa infância que trazemos para nossa fase adulta. Os sentimentos que precisam ser trabalhados, como cansaço, falta de perspectiva e a ausência de cores na vida, porque a fé é apenas um complemento, a falta dela não leva ao suicídio”, explicou.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa é vítima de suicídio, o que representa a morte de mais de 800 mil pessoas no mundo todo ano. Além disso, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos e a OMS estima que pode haver um aumento de 50% na incidência em comparação com anos anteriores.

A coordenadora geral da UsiPaz Antônia Corrêa, Patrícia Abdon, detalhou o papel da Usina da Paz em relação à saúde mental dos frequentadores. “Nosso complexo é um lugar de inclusão social, então o que buscamos é receber pessoas da comunidade com seus problemas e anseios, para ajudar da melhor forma possível, seja através de um curso profissionalizante ou por atividades físicas. E também a assistência social com as nossas psicólogas para acompanhá-las no atendimento”, afirmou a gestora.

A ocasião contou com a presença dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Municipal Otília Begot acompanhados do seu vice-diretor, Edvaldo Carneiro, que evidenciou a gratidão pelo convite. “Agradeço a toda a equipe de servidores da Usina da Paz, em nome da escola Otília Begot pelo evento que serviu para tirar a dúvidas de vários alunos, através da palestra da qual eles gostaram muito”, disse Edvaldo.

Serviço – Além de oficinas de capacitação e cursos de voltados a várias áreas como esporte, tecnologia e gastronomia, as Usinas da Paz prestam serviços médicos e acompanhamento psicológico de forma gratuita para toda a população. Para mais informações, procure a recepção da UsiPaz mais próxima.

Texto: Lucas Sousa sob supervisão de Aline Seabra (Nucom/Seac)

Fonte: Agência Pará/Foto: Lucas Souza/Nucom/Seac