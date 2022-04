Em meio à guerra, Putin anuncia que retomará programa lunar

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira (12) que o país reiniciará o programa lunar. A fala ocorreu durante cerimônia de entrega de prêmios a cosmonautas locais, pela ocasião do 61º aniversário da viagem de Yuri Gagarin ao espaço.

– Retomaremos o programa lunar. Estamos falando do lançamento desde o cosmódromo Vostochni do aparato robótico espacial Luna-25. Precisamos enfrentar com êxito os desafios na exploração espacial, para resolver de maneira mais efetiva as tarefas de desenvolvimento nacional aqui na Terra – disse o chefe de Estado.

Entre os cosmonautas condecorados hoje por Putin estão os russos Serguey Prokopiev, Aleksandr Skvortsov e Oleg Skrípochka.

Durante a solenidade, o presidente garantiu que a Rússia continuará desenvolvendo o programa espacial, apesar das sanções impostas pelo Ocidente devido ao que é chamado no país de “operação militar especial” na Ucrânia.

O chefe de Estado lembrou que a União Soviética também sofreu sanções, mas isso não impediu a extinta república de lançar o primeiro satélite artificial da Terra, nem enviar o primeiro homem ao espaço.

Putin garantiu que a Rússia seguirá trabalhando no desenvolvimento de uma nave cargueira de nova geração, com fontes de energia nuclear.

O Kremlin anunciou no ano passado que adiaria até julho de 2022 o lançamento da nave espacial Luna-25, projeto que estava programado inicialmente para outubro de 2021. A ideia era ter mais tempo para testes adicionais.

A Luna-25 será a primeira nave do novo programa russo e terá como fim investigar a região do polo sul da Lua.

Em agosto de 1976, a antecessora do equipamento, a Luna-24, foi a terceira a recuperar amostras da superfície lunar.

Fonte: *EFE

Foto: EFE/EPA/MIKHAIL