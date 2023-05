Em meio a polêmicas, Manoel Soares nega saída do Encontro

Manoel Soares, apresentador do programa Encontro transmitido pela TV Globo, surgiu, nesta segunda-feira (1º), de visual novo. No mesmo dia, a assessoria do apresentador confirmou, ao jornal O Dia, que a informação de que o jornalista sairia da programação é falsa.

Na última quinta-feira (27), a colunista Isabele Benito, do Fofocalizando, do SBT, noticiou que a emissora teria decidido pela saída de Manoel e que estaria definindo apenas uma data e um prazo.

– A cúpula da Globo, a gente sabe que não se manifesta muito, mas já estava em uma conversa e agora sim foi definido. Só agora estão definindo de que forma vai ser feita, data e prazo. E eu já apostaria em uma data e um prazo. A decisão é: Manoel Soares vai deixar o Encontro com Patrícia Poeta, que nunca teve o nome dele na verdade – disse Benito na última semana.

Até a publicação desta matéria, o jornalista segue no Encontro ao lado de Patrícia Poeta. O programa é transmitido ao vivo de segunda a sexta às 9h30.

Em março, Manoel estreou como apresentador do Papo de Segunda, no GNT.

Fonte: Pleno News/Foto: Rodrigo Adao/AgNews