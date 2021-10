Em Melgaço, famílias assentadas recebem recursos intermediados pela Emater para fortalecer cadeia do açaí

Dezenove famílias de quatro Projetos de Assentamento Agroextrativistas (Pae) de Melgaço, no arquipélago do Marajó, foram contempladas com recursos oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (Pronaf), viabilizados pelo Banco da Amazônia a partir de projetos elaborados pela equipe do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) com o objetivo de aumentar a produtividade da cadeia produtiva do açaí em até 100%.

Cada contrato, na linha Pronaf Floresta, é de crédito rural no valor de R$ 27.500,00, destinado à aquisição de equipamentos como motor para embarcação, kit-ferramenta de equipamento de proteção individual (EPI´s), e ainda manutenção da mão-de-obra para o manejo de açaizais.

“Com esse investimento, cada família contemplada pode aumentar em até 100% a sua produtividade, em um período de estimado de 3 a 4 anos. Além disso, realizamos junto aos produtores a capacitação em boas práticas no manejo de açaizais de baixo impacto, tendo como foco mostrar a valorização da ‘floresta em pé’ no contexto da sustentabilidade”, disse o engenheiro agrônomo da Emater, José Nilton Pereira da Silva, chefe do escritório local da Emater de Melgaço.

No município, o carro-chefe da agricultura familiar é a produção de açaí que é comercializada para o mercado local, de Breves, de Belém, e ainda para Macapá, capital do estado do Amapá. As famílias beneficiadas pertencem aos Pae Ilha Grande do Laguna, Ilha Capinal, Ilha Melgaço, e Ilha Mujirum.

“Esses recursos vão nos ajudar muito para melhorar a nossa atividade econômica, aumentando a nossa produção, tanto para a comercialização como para o nosso próprio consumo”, ressaltou o produtor José Lindenberg, da comunidade Santa Maria, no Pae Ilha Melgaço.

A Emater assiste 300 famílias produtoras do município, e realiza, mensalmente, de 40 a 50 atendimentos para difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, para aumento da produção e produtividade agrícolas e a melhoria das condições de vida no meio rural, de acordo com as políticas de ação do governo estadual.

