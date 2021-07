Em menos de dois meses, unidade do ParaPaz da Santa Casa registra 145 casos de violência sexual

Perfil das vítimas, em sua maioria, são de meninas de até 14 anos. Casos até o dia 16 de julho superam o registrado no mesmo período do mês anterior.

A unidade do ParáPaz que funciona na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, já registrou 145 casos de abuso sexual em menos de dois meses de funcionamento. O local, que funciona em parceria com a Polícia Civil, é um ponto de apoio a pessoas vítimas de violência sexual.

De acordo com a polícia, o perfil das vítimas, em sua maioria, são de meninas de até 14 anos. Apesar de pouco tempo de existência – a unidade começou a funcionar em junho – os casos de crimes sexuais aumentaram.

Somente no mês passado, houve 55 casos novos de estupro de vulnerável. No entanto, até o dia 16 de julho já havia registrado outros 27 casos, número maior que o mesmo período do ano passado.

A Policia Civil incumbe a investigação do fato criminoso, para fins de elucidação do crime e responsabilização penal do autor do fato, se for o caso; enquanto que a equipe multiprofissional do ParáPaz trata com a vítima a ressignificação do evento abusivo.

Em Belém e região metropolitana são três unidades especializadas: a Deaca Santa Casa, Deaca do Centro de Perícias Científicas (CPC) e a Deaca Ananindeua, que atende também o município de Marituba. O atendimento é feito por assistentes sociais, psicólogos, pediatras e peritos, enquanto as providências policiais são adotadas nas delegacias integradas.

Por G1 PA — Belém