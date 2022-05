Em Moju, Emater demonstra importância de Sistemas Agroflorestais para a produção sustentável

O cultivo consorciado de cacau, açaí, cupuacu e andiroba em um Sistema Agroflorestal (Saf) foi tema do Dia de Campo realizado na comunidade quilombola de São Manoel, em Moju, na região de integração do Baixo-Tocantins, fruto da parceria entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará e Prefeitura Municipal com o objetivo de mostrar a importância dos Safs para a agricultura rentável e sustentável. Participaram do evento, no último dia 28, 65 agricultores familiares de 14 comunidades do munícipio, e ainda de Abaetetuba e Acará.

“Foi feita a demonstração com a técnica ‘cabruca’ pela qual não há preparo convencional, com queima de área, então possibilita um equilíbrio ambiental e o melhor aproveitamento dos recursos naturais do ponto de vista nutricional, uma vez que o terreno não é danificado em razão do uso de fogo”, explicou Marizita Lima, coordenadora da Emater em Moju.

Na ocasião, Também foram entregues 50 Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar (Dap/Pronaf) nos modelos individual e jurídico, visando o acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

“Com o apoio da equipe local da Emater e da Secretaria de Agricultura do município, estamos com nossa Dap em mãos, e agora nosso próximo passo é obter o financiamento para alavancar nossa produção”, ressaltou Maria das Dores Mendes Freire, presidente da associação de produtores da comunidade, que trabalha com as cadeias da mandioca e de frutíferas como o açaí.

De acordo com a coordenadora da Emater em Moju, algumas famílias da comunidade São Manoel já comercializam polpa de açaí para o Município através da política pública, com o apoio do órgão estadual.

“A parceria com os técnicos da Emater é muito importante, pois nos dá ainda mais confiança de trabalhar para desenvolver a agricultura do município com a assistência técnica e extensão rural de qualidade”, disse o secretário municipal de Agricultura, Alexandre Menezes.

Texto: Paula Portilho /Ascom Emater

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação