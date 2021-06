Em Mosqueiro, Estado e Prefeitura de Belém firmam parceria para serviços da Ação Verão

O governador Helder Barbalho visitou, neste sábado (19), o distrito de Mosqueiro, em Belém, onde assinou convênios e firmou parcerias com o município, em companhia do prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, para a realização de atividades referentes à Ação Verão 2021.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o Governo do Estado irá atuar, conjuntamente com o município, no planejamento, desenvolvimento e execução de atividades voltadas para a recuperação de vias, limpeza de canais, capinação, raspagem, remoção de resíduos sólidos, pintura de meio-fio e poste, desobstrução de redes de drenagem e recuperação de bocas de lobo.

Durante o ato solene, em Mosqueiro, o governador Helder Barbalho afirmou que serão garantidos 8 km de asfalto novo em vias do distrito. “Estamos preparando a ilha de Mosqueiro para o veraneio. Para que a nossa ilha possa associar a beleza natural extraordinária que possui a investimentos que permitam que ela esteja bem cuidada. Estamos trazendo ações para que a ilha possa estar bonita para quem mora aqui e também preparada para receber seus visitantes”, afirmou o governador.

O prefeito do município de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou que a nova pavimentação vai ser distribuída entre as principais vias do distrito. “Vamos garantir o acesso, tranquilo e seguro, a todos os principais pontos de Mosqueiro. Isso é expressão de uma parceria em favor de Mosqueiro, afirmando o distrito pelo seu potencial de desenvolvimento pela cultura, pela educação, pela economia, pela agricultura, pela pesca e pelo turismo, que pode envolver tudo isso, fazendo com que o distrito possa crescer permanentemente”, declarou o gestor municipal.

Operação Verão

A Operação Verão, coordenada pelo Governo do Estado, foi iniciada no último mês de maio. Por meio da Secretaria de Transportes (Setran), o Estado já concluiu os trabalhos de recuperação do asfalto nas rodovias PA-124 e PA-324, que dão acesso ao município de Salinópolis e PA-391, que dá acesso à ilha do Mosqueiro. A Setran também avança com os trabalhos na rodovia estadual PA-140, que é rota para os municípios de São Caetano de Odivelas, Vigia e Colares e está recebendo os serviços de conservação e manutenção, assim como na PA-136, que leva os veranistas aos municípios de Inhangapi, Curuçá, Marudá, Marapanim e Terra Alta, além da PA-127, garantindo o acesso ao município de São Domingos do Capim.

Equipes de conservação da Secretaria também atuam na PA-151, entre Mocajuba e Baião, trecho que dá acesso à travessia para Cametá e garante chegada a cidades do Baixo Tocantins.

Na região Oeste do Pará, a Setran atua com serviços de conservação da PA-255, que liga Santana do Tapará à Monte Alegre, bem como na PA-370, que garante o acesso à Santarém. Também serão iniciados serviços de reparo na PA-457, oferecendo maior segurança e melhores condições de tráfego a quem se desloca para a vila balneária de Alter do Chão.

Por Matheus Rocha (SEDOP)

Fonte: Agência Para/Foto: Marco Santos