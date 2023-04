Em Nova Iorque, Pará apresenta modelo de desenvolvimento sustentável e anuncia recebimento de US$ 5 milhões

Em um espaço importante para o debate e articulação, que reúne representantes da sociedade civil, empresas e celebridades mundiais a fim de transformar ideias em impacto, e discutir mecanismos de preservação ambiental, o Governo do Pará participou do painel “Ação na Amazônia”, no Global Citizen, em Nova Iorque (Estados Unidos), na sexta-feira (28). O Pará foi representado pelo titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’de Almeida, acompanhado pelo secretário adjunto de Clima, Recursos Hídricos e Serviços Ambientais, Raul Protázio Romão.

O cantor Chris Martin é co-presidente da iniciativa, dedicada a discutir formas de erradicar a pobreza extrema. O Global Citizen incentiva indivíduos de vários países a se envolverem, com shows, eventos e aplicativos de telefone, para pressionar líderes políticos a acabar com a pobreza, responder às mudanças climáticas e a outras questões responsáveis pela desigualdade.

Políticas públicas – Mauro O’de Almeida expôs as principais políticas construídas nos últimos quatro anos no Pará, desde a Política Estadual sobre Mudanças do Clima, passando pelo Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e o Plano Estadual de Bioeconomia, que já estão em execução enfatizando um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que envolve economia, pessoas e floresta viva.

“Nós falamos aqui dos nossos desafios, de como a gente pretende continuar no combate ao desmatamento, e as alternativas para uma nova economia baseada na natureza, no nosso plano de bioeconomia e no nosso plano de restauração florestal”, informou o secretário, que também explicou o andamento da estruturação do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa.

Durante o evento foi anunciada a captação de US$ 5 milhões pela Organização Não Governamental Internacional Re-wild, que serão destinados ao Pará. “O valor será revertido na implementação de áreas protegidas e outros serviços no Estado do Pará”, informou Mauro O’de Almeida.

PlanBio – O Plano de Bioeconomia (PlanBio) é coordenado pela Semas e ancorado na Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), sendo também um dos componentes do eixo de desenvolvimento socioeconômico de baixo carbono do PEAA.

O lançamento oficial do Plano de Bioeconomia ocorreu durante a COP-27, no ano passado, no Egito. O plano é dividido em três eixos – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; Patrimônio Cultural e Patrimônio Genético e Cadeias Produtivas e Negócios Sustentáveis.

Recuperação florestal – O Plano de Recuperação da Vegetação Nativa tem a meta de restaurar 5.400 milhões de hectares até 2030, fortalecendo o objetivo da neutralização de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), prevista no PEAA, até 2036. O objetivo do plano, que se destaca por sua transversalidade, é articular, integrar e promover projetos e ações indutoras da recuperação das florestas e demais tipos de vegetação nativa, contribuindo para a redução de emissões líquidas, por meio do sequestro de GEE.

Isso permitirá a geração de postos de trabalho e renda, aumento da segurança climática, regularização ambiental e serviços ecossistêmicos, além da sociobiodiversidade. O plano será entregue na Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 28) deste ano, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação