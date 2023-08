Em Nova Ipixuna, Emater promove oficina sobre boas práticas de manejo da avicultura 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) promoveu, nesta sexta-feira (25), no município de Nova Ipixuna, sudeste do estado, no Projeto de Assentamento Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma oficina sobre boas práticas de manejo da avicultura. A programação foi organizada pelo Escritório Local da Emater na cidade.

A atividade com o tema “Boas práticas na criação de galinhas e frangos caipiras: manejos preliminares” contou com cerca de 60 participantes entre agricultores, técnicos e representantes de órgãos públicos.Durante a capacitação foram ensinadas boas práticas de manejo como recepção e cuidados com filhotes; manejo geral na fase de crescimento e custo de produção, referente a corte e postura e os tipos de rações convencionais e alternativas.

As instruções na oficina foram dadas pelos técnicos da Emater, a zootecnista e médica veterinária, Carmen Medeiros e o engenheiro agrônomo, Genival Reis dos Santos.

O evento contou com apoio de técnicos do Escritório Local da Emater, em Itupiranga e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Para a realização da oficina, o casal Marina dos Santos Franco e Manoel Raimundo Chagas Franco disponibilizou a sua propriedade rural onde funciona um “Quintal Agroecológico”, com uma diversidade de plantas e criações de aves.

“Esse curso foi muito importante para os produtores da comunidade. Havia muita expectativa entre os produtores para a realização do evento, pois almejavam ter mais conhecimento para ampliar suas criações”, disse a agricultora Marina dos Santos Franco, anfitriã e participante do evento.



O chefe do Escritório Local da Emater, em Nova Ipixuna Genival Reis dos Santos comentou que conforme dados da Embrapa “na região Norte do Brasil a criação de galinha caipira na agricultura familiar desempenha um papel muito importante na subsistência e na comercialização de ovos e aves, podendo funcionar como uma renda emergencial, e alguns casos como atividade principal da agricultor”.

Para o supervisor da Emater, da Regional Marabá, o engenheiro florestal, Fernando Araújo “a criação de pequenos animais, no caso galinha caipira é uma alternativa que amplia a diversidade que o agricultor familiar tem na propriedade rural, e é uma excelente fonte de renda.”

O presidente da Emater, Joniel Vieira de Abreu, não participou do evento, pois no período da oficina estava numa agenda com o governador do estado, com quilombolas no arquipélago do Marajó, no entanto falou sobre o evento em Nova Ipixuna destacando a importância da capacitação dos agricultores. “A Emater tem que cumprir seu papel com mais extensão rural, por meio das diversas metodologias participativas e coletivas com o foco na capacitação técnica do agricultor para proporcionar o seu desenvolvimento social e econômico”, pontuou.

A ação contou com o da Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semude).

Texto de Sarah Mendes / Ascom Emater

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação