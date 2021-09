Em Nova Ipixuna, professor se masturba e limpa esperma no cabelo de uma passageira

O professor Edmakes Santana Souza foi preso, na noite desta terça-feira (28), no interior de um veículo de transporte de passageiros, tipo “van”, em um posto de combustível, às margens da PA-150, na cidade de Nova Ipixuna, suspeito de se masturbar, ejacular nas mãos e limpá-las no cabelo de uma passageira.

A vítima narrou o caso de importunação sexual ao motorista da van, que por sua vez acionou a Polícia Militar. O veículo fazia a linha Marabá a Tucuruí e foi interceptado pelos militares na entrada de Nova Ipixuna. O importunador sexual foi identificado e recebeu voz de prisão.

Durante a busca pessoal, Edmakes afirmou que era professor em escolas de Breu Branco e Goianésia, ambas no sudeste do Pará. Na posse do suspeito, foi localizada uma grande quantidade de produtos eróticos, utilizados em práticas sexuais.

Na mochila do homem, foram encontrados uma máquina de aumento peniano, um plug anal, um vibrador de pompoarismo, um vibrador feminino, seis potes de gel, oito camisinhas, um spray beijável e dois anéis penianos, entre otros objetos pessoais.

Edmakes foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna, onde foi autuado em flagrante delito. O homem se encontra à disposição da Justiça.

