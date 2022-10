Em novo amistoso, Brasil bate Itália graças a gol de Adriana

A Seleção Brasileira Feminina alcançou sua décima vitória seguida nesta segunda. O desafio da vez era a Itália, em Gênova, mas as brasileiras apresentaram um bom futebol e venceram por 1 a 0, seguindo a preparação visando a Copa do Mundo 2023.

Nesta Data Fifa, o Brasil já havia goleado a Noruega na última sexta e agora consegue mais um bom resultado. A Copa do Mundo acontece apenas entre os dias 20 de julho e 20 de agosto do ano que vem, mas já é o grande foco da Seleção. O sorteio dos grupos, inclusive, acontece no dia 22 de outubro.

Poderia ter sido mais

Desde o primeiro minuto, o que vimos foi o Brasil buscando mais o ataque e explorando falhas das italianas, mesmo atuando fora de casa. As saídas de bola erradas da Itália foram muitas e isso possibilitou que o Brasil criasse algumas oportunidades no primeiro tempo, mas sem sucesso em colocar a bola na rede.

A primeira boa chance foi pelo alto. Após cobrança de escanteio e desvio na segunda trave, Geyse tentou completar para o gol na pequena área e exigiu grande defesa da goleira Giuliani. Kerolin também chegou perto de marcar após deslize da defesa italiana, mas sua finalização foi para fora.

Chegou o segundo tempo e o alívio para as brasileiras foi rápido. Logo na primeira boa chegada da etapa final, o Brasil saiu na frente. Após levantamento que veio da direita, Adriana conseguiu bom domínio na entrada da área e finalizou no cantinho com o pé direito para fazer 1 a 0.

Os espaços se abriram cada vez mais para o Brasil após esse gol, no entanto as jogadoras de frente acabavam pecando muito no último passe e desperdiçando boas chances. A Itália até ensaiou uma pressão nos acréscimos em busca do empate, mas o Brasil resistiu bem e ainda contou com Letícia quando precisou.

