Em novo local show em Belém encerra o projeto Talentos Pará 2022

Pelo segundo ano consecutivo o projeto cultural Talentos Pará realizado pela Cavalléro Produtora com patrocínio da Equatorial Energia, chega a treze municípios paraenses, incluindo Belém, levando entretenimento gratuito e incentivando talentos amadores muitas vezes escondidos entre a população, além de incentivar o consumo consciente de energia elétrica através das ações da Equatorial.

Foi assim em todas as cidades que receberam a programação da iniciativa que visa valorizar a identidade cultural local com participação ativa das pessoas nas atividades que unem criatividade e lazer. Esse objetivo vem sendo plenamente alcançado, segundo a produtora executiva do projeto, Lany Cavalléro.

“Essa edição tivemos ainda mais a participação popular, visto que as restrições impostas pela pandemia já estão mais flexibilizadas e o público pôde comparecer em maior número. Os Talentos se inscreveram em maior quantidade e apresentaram um lindo espetáculo para seus familiares e amigos em suas cidades. Foi lindo de viver”.

Paralelo aos shows, o projeto encampa as ações de consciência ambiental e incentivo ao consumo consciente de energia elétrica realizadas nos municípios pela Equatorial Energia, patrocinadora do projeto por meio da Lei Semear, política pública de incentivo à cultura do Governo do Estado.

A Equatorial Energia vem se destacando entre as empresas que mais investem em cultura no Pará e a parceria com o Talentos é mais um exemplo disso, como afirma a Analista de Responsabilidade Social, Michelle Miranda.

“Essa valorização que damos a cultura reforça a energia que a gente espalha em cada pessoa envolvida não só nos palcos, mas também fora deles, porque é contagiante e impulsiona toda uma cadeia de negócios que vai desde a música, até a comercialização, uma vez que pequenos empreendedores aproveitam o espaço para vender produtos desde água, suco, lanches, e assim, incrementar a renda familiar”, reforça.

Na programação do Talentos Pará uma das atrações é o sorteio de geladeiras entre as famílias previamente cadastradas no programa E+ Geladeira Nova, da Equatorial Energia.

Rota de Talentos

A segunda edição do Talentos Pará passou por Marituba, Magalhães Barata, Nova Ipixuna, Itaituba, Altamira Marabá, Ananindeua, Abaetetuba, Peixe-Boi, Parauapebas, Cametá e Santarém.

O penúltimo evento ocorreu no último dia 18 de agosto, quando os santarenos fizeram uma bonita festa na Praça São Sebastião, com show do cantor Raul Silva e as apresentações dos talentos amadores que se inscreveram no concurso para disputar o prêmio de 1000 reais. Júri e público escolheram o talento de Marcos Lilbert, que apresentou uma canção gospel, como o melhor da noite.

A programação comum a todos os municípios inclui shows com artistas da terra, feirinha de economia criativa reunindo expositores dos próprios municípios e um espaço reservado para o lazer das crianças (espaço kids).

Evento final

Por motivos técnicos, em Belém o evento inicialmente previsto para 26 de agosto, teve que ser adiado para o dia 23 de setembro e em novo local, a quadra de esportes da Escola Salesiana do Trabalho, no bairro da Pedreira.

A programação terá como atração musical a cantora Sandrinha, que depois de se destacar em várias bandas do cenário musical paraense, tais como Chapéu de Couro, Trilha Sonora, Swingueiros do Forró e Tropa do Forró, desde 2021 vem investindo na sua carreira solo, tendo como referência o forró, ritmo que a consagrou como uma das vozes e performances mais marcantes do estado do Pará.

Concurso

Para o concurso de talentos amadores, valem as inscrições realizadas via formulário on line até 22 de agosto. Pelas regras da competição, cada participante fará uma única apresentação de até 5 minutos de duração.

Na noite da apresentação, um corpo de jurados formado por três personalidades da cidade dará nota de 5 a 10, baseada no FATOR UAU, que é a capacidade de impressionar os jurados e o público. Os jurados levam em consideração: criatividade, originalidade e empatia dos concorrentes.

Em caso de empate a decisão caberá ao público, através de aplausos e barulhos. O vencedor recebe premiação em dinheiro no valor de R$1.000,00.

Em todos os municípios a programação segue a mesma dinâmica. No palco ocorrem as apresentações de 10 talentos e o show de um artista local e nos intervalos, os sorteios de geladeiras.

Serviço:

Show em Belém encerra a segunda edição do projeto Talentos Pará

Data: 23 de setembro (Sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Quadra de Esportes da Escola Salesiana do Trabalho. Tv. Alferes Costa, 2403-Pedreira.

Atração musical: Show com a cantora Sandrinha.

Fotos: Divulgação-Talentos Pará