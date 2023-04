Em novo show de Haaland, City bate Leicester e joga a pressão para o Arsenal

Em mais uma exibição de luxo, Haaland igualou recordes, comandou a vitória do Manchester City por 3 a 1 sobre o Leicester e jogou a responsabilidade para o Arsenal. O norueguês anotou mais dois gols na temporada, chegou aos 32 e empatou com Salah na liderança histórica na artilharia por temporada. Além disso, o novo show do camisa nove em apenas 45 minutos deu ao time de Pep Guardiola uma nova oportunidade de pressionar o Arsenal.

Com a vitória, o City chegou aos 67 pontos, contra os 73 dos Gunners. No entanto, o time de Manchester tem ao seu favor uma partida a menos na tabela, podendo diminuir a desvantagem para três pontos. Do lado do Leicester, a derrota amargura a penúltima posição da tabela, com 25 pontos.

Ataque imparável

No duelo entre o ataque mais letal da Premier League e a defesa mais frágil, o resultado foi um atropelo desde o apito inicial. O Manchester City precisou de apenas um ataque para mostrar mais uma vez sua efetividade que até os defensores têm o faro pelo gol.

Aos quatro minutos, a bola foi cruzada na área de escanteio e ficou pipocando sem um corte da defesa. No bate-rebate, Rodri ajeitou para John Stones acertar um chute na veia e mandar no ângulo de Iversen, abrindo o placar.

O brilho do zagueiro Citizen serviu apenas para abrir os caminhos de mais uma tarde inspirada da Haaland. A máquina de fazer gols norueguesa entrou em ação ainda no primeiro tempo para encaminhar a vitória dos donos da casa. Aos 13, Ndidi tocou com a mão na bola e o árbitro apontou o pênalti. O camisa nove do Manchester cobrou com a efetividade padrão e colocou 2 a 0 no placar.

O insaciável ataque do City não parou enquanto a dupla Haaland e Kevin De Bruyne não deixou sua marca. O golpe final do primeiro tempo veio aos 25 do primeiro tempo. O belga serviu Haaland, que entrou livre na área e com extrema categoria tocou por cima na saída do goleiro.

Sem estrelas, sem gols

Depois de um primeiro tempo frenético no melhor estilo Manchester City, Pep Guardiola guardou algumas das suas peças para a partida de volta da Liga dos Campeões. Haaland, De Bruyne, Rodri e Grealish foram substituídos e consigo levaram a intensidade da partida.

Reformulado na etapa final, o City tirou o pé do acelerador e optou por administrar a larga vantagem. A postura encorajou o Leicester a sonhar com uma reação improvável. Os Foxes começaram timidamente a entrar no campo de ataque e aos poucos foram amadurecendo as oportunidades.

A premiação pela mudança foi recompensada somente faltando 15 minutos para o fim. Iheanacho aproveitou confusão na área após escanteio e empurrou para o fundo da rede, descontando para o Leicester.

O gol reacendeu uma faísca de esperança nos visitantes, que seguiram tentando. Maddison perdeu chance cara a cara com Ederson e Iheanacho interrompeu na trave a quase reação dos Foxes. A atitude assustou o City, que fechou a defesa nos minutos finais para segurar a vitória no Etihad Stadium.

