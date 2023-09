Em NY, Governador do Pará destaca COP 30 e confirma participação no Fórum Econômico Mundial em 2024

Em continuidade à agenda na Semana do Clima de Nova York, o governador do Pará, Helder Barbalho, confirmou, nesta quinta-feira (21), que vai participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, no início do ano que vem. O chefe do Executivo estadual acertou sua participação durante conversa com a embaixadora Marisol Argueta, do Fórum Econômico Mundial, e com Jack Hurd, do Tropical Forest Alliance.

Ainda na ocasião, o governador defendeu o debate sobre a preservação da floresta, a bioeconomia e o mercado de carbono, para que crie valor para a floresta viva. Para uma plateia de ativistas, acadêmicos e empresários, na última quarta, Helder falou sobre a necessidade de financiamento climático para a implementação de um novo modelo econômico, pautado no incentivo à bioeconomia.

“Temos muito desafios e precisamos de mobilização de todos para conseguir implementar essa agenda tão urgente e necessária. O Brasil assumiu o compromisso de liderar esse processo e estamos trabalhando para isso”, afirmou.

COP 30 em Belém – Ainda nesta quinta-feira (21), o governador esteve reunido com Gonzalo Muñoz, Campeão de Ação Climática de Alto Nível da ONU para a COP 25, que ocorreu em Madrid, na Espanha, em 2019, quando se discutiu estratégias para conectar as demandas da sociedade, para que sejam efetivamente discutidas e representadas na Conferência das Partes (COP 30), em Belém.

Helder Barbalho discursou sobre as formas de mobilizar a sociedade para a COP, com a possibilidade da criação de grupos temáticos, como da juventude, com o objetivo de atraí-los para pensar, junto com o governo, soluções para a Amazônia. A reunião, que reforça a estratégia de mobilização social do Pará para a COP 30, com dois anos de antecedência, tratou de soluções sustentáveis nas áreas de transportes, desmatamento e regeneração, alimentação, agricultura e energia.

Na agenda desta quinta-feira (19), o governador irá participar ainda do evento “Sistemas Alimentares: impulsionando o progresso da COP 28 à COP 30”, onde falará sobre as políticas do Pará para manter a floresta em pé, com respeito às pessoas.

Foto: Agência Pará/Foto: Divulgação