Em NY, Governador se compromete a ampliar áreas protegidas no Pará em um dos maiores festivais beneficentes do mundo

No palco do festival Global Citizen, um dos maiores eventos beneficentes do mundo da música, em Nova York, neste sábado (23), o governador do Pará, Helder Barbalho, assumiu o compromisso de ampliar as áreas protegidas no Estado em 1 milhão de hectares, aumentando a proteção de terras indígenas, territórios quilombolas e reservas extrativistas.

Carregando a bandeira do Brasil e do Pará, Helder Barbalho foi o único governador de Estado do Brasil a discursar no festival. A participação do chefe do Executivo paraense foi ao lado da secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, e da ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara. O discurso do governador foi seguido da apresentação da cantora brasileira Anitta.

“Eu ouvi os seus apelos à ação e estou aqui para respondê-los. O Estado do Pará, no Brasil, tornou a proteção uma prioridade desde que entramos em cena. Em 2021, criamos duas novas regiões protegidas, elevando as áreas protegidas do Estado para 21 milhões de hectares em áreas protegidas. O nosso objetivo é expandir as áreas protegidas em 1 milhão de hectares até 2025, com foco principal na salvaguarda de terras indígenas e na eliminação do desmatamento ilegal”, disse o governador para uma plateia de milhares de pessoas.

“Restauraremos mais de 5 milhões de hectares de floresta até 2030 e apelamos aos líderes mundiais que se comprometam a proteger também a nossa mãe terra. Viva a Amazônia, viva o Brasil, viva o Pará”, declarou Helder Barbalho para um público de cerca de 60 mil pessoas no Central Park.

Ao final, o governador convidou o público presente no Central Park para a COP 30, em Belém, a vivenciar a importância da floresta e do povo que nela vive, no maior evento climático do mundo, na Amazônia.

Sobre o evento – Global Citizen Festival é um festival anual de música que reúne cidadãos globais, artistas, ativistas, líderes mundiais, filantropos, líderes empresariais e muito mais, com uma missão coletiva: acabar com a pobreza extrema.

O Global Citizen Festival ocorre desde 2012, . O evento coincide, este ano, com a Assembleia Geral da ONU, aproveitando a oportunidade para garantir compromissos políticos e financeiros de líderes governamentais, empresariais e filantrópicos para derrotar a pobreza, exigir equidade e defender o planeta.

Entre as atrações do evento este ano estão a banda de rock norte-americana Red Hot Chilli Peppers.

Fonte: Agência Pará/Foto: Agência Pará