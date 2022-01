Em Óbidos, rio Amazonas alcança 5,50 metros e se mantém acima da marca registrada em 2009

O rio Amazonas subiu 4 centímetros nas ultimas 24 horas alcançando a marca de 5,50 metros. É o que aponta o Boletim Diário efetuado pela Defesa Civil em Óbidos, no oeste do Pará, que vem fazendo a medição e acompanhamento da dinâmica de subida das águas. O nível atual está 2,06 metros acima do que foi registrado em 2009, ano de uma das maiores enchentes da História, quando a medição apontou 3,44 metros, nesta mesma data.

A atualização ocorreu nesta terça-feira (11). Comparado a 2021, neste mesmo período do ano, a régua marcava 3,44metros. Em 2014, o nível Amazonas neste dia era de 4,30 metros. A atual medição está 1,78 metros e 1,20 metros acima destes respectivos anos.

Possível Situação de Emergência

Os deslizamentos de terra e enxurradas provocados pelas fortes chuvas têm causado grandes estragos na infraestrutura do município de Óbidos, no oeste do Pará. Técnicos da Defesa Civil Estadual e Nacional acompanham de perto o caso e nas próximas semanas podem desembarcar na cidade para vistorias in loco. Não está descartada a possibilidade de município decretar situação de emergência.

Diversos pontos do município estão sendo monitorados, incluindo a área conhecida como “barreira de Óbidos”, localizada às margens do rio Amazonas, assim como os bairros Santa Terezinha, Fátima, Cidade Nova, Perpétuo Socorro e Bela Vista.

Fonte: O Estado Net