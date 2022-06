Em Outeiro e Mosqueiro, pequenos negócios terão crédito para investir no veraneio

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo de Belém, está viabilizando o crédito solidário (microcrédito) para os pequenos empreendedores que moram nas ilhas de Outeiro e de Mosqueiro, para ajudá-los a se preparar para as vendas do veraneio de julho, que se aproxima.

Crédito – A meta é liberar os financiamentos até o próximo dia 8 de julho, com valores de até R$ 5 mil para pessoa física e de até R$ 10 mil para pessoas jurídicas.

Nesta sexta-feira, 24, a coordenadora-geral do Banco do Povo, Georgina Galvão, e a equipe de crédito da instituição se reuniram com cerca de 80 pequenos comerciantes, donos de barracas e vendedores ambulantes, no auditório da Fundação Escola Bosque (Funbosque), para explicar sobre o incentivo da Prefeitura.

Prosperidade – “A gente quer que os pequenos negócios prosperem. Vamos iniciar as oficinas de elaboração dos planos de negócio, analisando caso a caso para verificar as necessidades de cada um”, explicou Georgina.

O Banco tem R$ 1 milhão em crédito para investir em Outeiro, dentro do pacote de medidas emergenciais anunciado pela Prefeitura, desde a interdição da ponte que dá acesso ao distrito.

Ajuda – Kátia Guiomar Almeida, de 51 anos, sobrevivia da venda de peixe, mas o negócio quebrou com o acidente da ponte. “Eu ainda tenho a minha lista de clientes, mas tive que vender os equipamentos. Pago aluguel, tenho quatro filhos. Preciso muito dessa ajuda para comprar peixes e os materiais que preciso: freezer, isopor, balança e bicicleta cargueira para fazer entregas”, conta.

“Achei muito bom (o crédito). Eu fiz empréstimo no Banco do Povo, na primeira vez que o Edmilson (Rodrigues) foi prefeito. Foi como eu comecei a venda de comida, que tenho até hoje. Sou agradecida pela oportunidade e serei de novo”, declara Rosilene Reis, de 53 anos, que comercializa refeições, churrasco, água mineral, carvão e chope de frutas em casa.

Oficinas – Numa etapa anterior, 47 donos de barracas de praia receberam o crédito solidário. Agora, os próximos contemplados irão passar pelas oficinas de plano de negócio que serão realizadas nas próximas segunda e terça-feiras, 27 e 28.

O dinheiro poderá ser investido na compra de mercadorias (capital de giro) e na aquisição de equipamentos e reformas (capital fixo). O pagamento é parcelado e os juros variam de 0,01% a 1,5%.

Mosqueiro.

Em Mosqueiro – A equipe do Banco já vinha trabalhando o acesso ao crédito solidário junto às tapioqueiras e aos feirantes da Vila e do Chapéu Virado. Na última terça-feira, 21, uma nova frente de diálogo foi aberta com vendedores ambulantes de várias partes do balneário, como Cajueiro, Carananduba, Vila, Aeroporto, Chapéu Virado, Murubira, Furo das Marinhas e assentados da agricultura familiar, que comercializam na Feira do Produtor, entre outros.

O encontro com cerca de 200 pessoas interessadas ocorreu na sede do Moka City e contou com a presença de Georgina Galvão, da agente distrital Vanessa Egla e do diretor da Secretaria Municipal de Economia (Secon), Marcelo Martins.

Garantia – “Destacamos a atuação da Prefeitura de Belém em várias frentes, inclusive, na garantia de crédito solidário aos vendedores ambulantes e aos feirantes residentes em Mosqueiro, para que eles possam investir no próprio negócio e crescer economicamente”, destacou Vanessa Egla.

Durante toda a semana, os agentes do Banco se reuniram com os interessados organizados em grupos para fazer as oficinas de plano de negócio.