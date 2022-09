Em outubro o Teatro do Sesi apresenta a 3° edição da programação ‘Cultura de Fé’

Em outubro, o Teatro do Sesi, vai realizar a terceira edição da programação ‘Cultura de Fé’, em alusão ao Círio de Nazaré. A programação vai incluir muita música, teatro e arte visual. A abertura da programação no dia 06 de outubro, às 20h30, vai contar com a apresentação de várias artistas, entre elas Lucinha Bastos e Valéria Paiva para um show inédito ‘Nosso Brega por Elas’.

No dia 07 de outubro, será a vez da exposição virtual exibida em um painel de LED na fachada da unidade SESI Almirante Barroso, que traz o trabalho de artistas/fotógrafos com imagens relacionadas ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, como a Translação, Círio Fluvial, Moto Romaria e a procissão principal.

Para a mostra foram selecionados os trabalhos fotográficos de Pedro Sousa, Paula Sampaio, Thiago Gomes, Nadia Borborema, Guy Veloso, Miguel Chikaoka, Iza Girard, Valério Silveira, Olga Leiria, Wagner Santana, Nathalia Cohen e Tarso Sarraf.

Na ocasião também será a estreia a oitava edição do Sala de Ensaio, programa bimensal exclusivo para o Youtube oficial do Teatro do Sesi. A convidada é a cantora e compositora paraense Juliana Sininbú e o novo episódio poderá ser assistido a partir do meio-dia, no canal do YouTube.

Uma das atrações mais aguardadas, especialmente no período do círio de Nazaré, a peça Ver de Ver-o-Peso, do Grupo Experiência. Ela será encenada nos dias 14 e 15 de outubro e mostrará, com muito humor, a rotina de trabalhadores e frequentadores da feira do Ver-o-Peso.

E no dia 21 de outubro, encerrando a programação Cultura de Fé, Manoel Cordeiro apresenta o show Baile do Papai, que conta com a participação de seu filho, Felipe Cordeiro. Lambada, zouk e guitarrada marcam o repertorio da apresentação e tem como objetivo destacar e valorizar a diversidade da música produzida na Amazônia.

Serviço: Teatro do SESI Pará realiza programação Cultura de Fé, com exposição virtual e shows musicais.

Período: de 06 a 21 de outubro, no Teatro do SESI.

Mais informações: 4009-4816/4817

Foto: Divulgação