Em pânico, mãe encontra ‘buraco’ na boca de neném e diz que se sentiu idiota

A jovem Becky Stiles, de 24 anos, percebeu algo diferente quando foi trocar a fralda do filho de 10 meses. A mãe pensou ter encontrado um buraco vermelho escuro no céu da boca do menino. A mãe inglesa, moradora de Essex, compartilhou seus momentos de pânico nas redes sociais, no início da semana.

“Eu tentei tocá-lo, mas ele apenas gritou comigo, então eu chamei seu pai para ver”, contou a mulher. “Eu fiquei tremendo, suando e segurando as lágrimas”, relembra. Os pais do pequeno Harvey usaram uma lanterna para ver melhor o “buraco”. Depois, foram correndo para o pronto-socorro.

No hospital, a equipe médica estava pronta para levar o menino a um especialista. Mas uma enfermeira apontou sua caneta-lanterna para a boca do bebê e descobriu do que se tratava o caso.

“Depois de cerca de 30 segundos olhando, ela disse: ‘Isso é um adesivo’”, lembrou a mãe. Ela conta que, no início, duvidou do diagnóstico e insistiu que era um buraco.

Para a sorte da família, a enfermeira “colocou o dedo na boca dele e fisgou o adesivo”, completou Becky.

A mãe contou que depois do susto deu risada e disse à enfermeira que se sentia uma idiota. A jovem afirmou à profissional de saúde que, se não fosse pela pandemia de coronavírus, teria abraçado a enfermeira.