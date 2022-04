Em Parauapebas, nova ponte do Liberdade vai custar R$ 3,6 milhões

Por estes dias, Parauapebas vai conhecer a empresa ganhadora da obra de demolição e reconstrução da segunda ponte sobre o Igarapé Ilha do Coco, no Bairro Liberdade. A estrutura vai interligar a Rua Santa Catarina à Rua 10, no Bairro União. Por ela, cerca de 10 mil veículos trafegam diariamente.

A conferência das propostas comerciais da nova empreitada da administração de Darci Lermen ficou para acontecer no dia (18), mas até o momento detalhes do desfecho ainda não foram publicados no portal da transparência do município. Chama atenção o valor da nova ponte: R$ 3,612 milhões para uma estrutura de cimento de 45 metros de comprimento por 11 de largura. Com isso, ela é bem mais “salgadinha” que a outra ponte do bairro — que interliga as ruas Vinícius de Moraes e 11, esta no União — a qual fora reconstruída por R$ 2,671 milhões.

Os serviços a cargo da ganhadora da licitação ficarão sob supervisão da unidade executora do Programa de Saneamento Ambiental de Parauapebas (Prosap). A expectativa é de que a obra gere cerca de 50 postos de trabalho com carteira assinada na construção civil e, quando concluída, garanta segurança ao tráfego do Liberdade, que tem cerca de 15 mil habitantes.

O tráfego atual, aliás, será desviado durante a reconstrução, e as ruas Perimetral Norte e Cora Coralina deverão se tornar “caminhos de roça” como quando da ocasião da reconstrução da ponte da Vinícius de Moraes. Mas foi um transtorno temporário: a empresa Técnica Engenharia construiu a estrutura e a entregou em tempo recorde no ano passado, causando admiração e satisfação na cidade devido à rapidez não esperada para uma obra pública.

Fonte: Blog Zé Dudu

As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu.