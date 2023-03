Em parceria com a PUC, EGPA oferta curso para servidores da educação

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), oferta o curso “Competências digitais na educação”, na modalidade de Ensino a Distância, para servidores públicos estaduais e municipais do Pará que atuam na área da educação ou produção de conhecimento. O curso inicia-se no dia 21 de março e conta com 600 vagas.

“Este projeto foi alinhado no SENAED, o Encontro de profissionais da educação a distância, em São Paulo, em reunião com o comitê de pesquisa em educação com professor João Mattar e equipe técnica da EGPA”, explica o coordenador de ensino a distância, Reynan Abreu. O curso faz parte de um projeto de pesquisa financiado pelo Plano de Incentivo à Pesquisa da PUC-SP, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A formação aborda três competências digitais essenciais para a atuação e desenvolvimento profissional docente, público alvo da capacitação: análise de dados, mentalidade orientada a dados e pensamento computacional.

“O projeto visa preparar os professores para esse novo contexto em um formato de aprendizagem contínua, baseado nas práticas do dia dia do uso dessas tecnologias em sala de aula, na gestão pedagógica e na gestão administrativa, bem como no uso cotidiano social ao qual todo cidadão está inserido”, destacou Reynan.

Os servidores serão certificados via plataforma EaD da Escola de Governança.

Serviço: As inscrições para o curso “Competências digitais na educação” são exclusivas para servidores públicos e podem ser realizadas pelo link https://ava.egpa.pa.gov.br/ até o dia 20 de março ou até finalizarem as vagas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação