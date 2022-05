Em Ponta de Pedras, Programa Qualifica Pará certifica 40 concluintes de dois cursos

O governo do Estado, por meio do Programa Qualifica Pará, certificou 40 alunos no município de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, durante agenda de trabalho do governador Helder Barbalho neste sábado (30). A turma concluiu cursos de Mecânica de Motocicleta e Panificação e Confeitaria.

Helder Barbalho enfatizou que o programa representa “qualificar mão de obra, ter conhecimento, garantir um certificado de oportunidade”, e acrescentou que “uma das maiores dificuldades em nosso País é renda, e no Marajó não é diferente. O povo quer dinheiro no bolso e comida no prato, e pra isso precisa ter qualificação pra poder abrir uma confeitaria, poder ter um local pra consertar moto e bicicleta, ou um ponto de cabeleireiro. Portanto, isso tudo é para qualificar vocês e garantir uma oportunidade no mercado de trabalho. É o governo dando oportunidade para que, a partir do talento de cada um, vocês possam caminhar na história e construir o presente e o futuro”.

O “Qualifica Pará” é um programa de qualificação profissional que incentiva a inserção e reinserção no mercado de trabalho, priorizando a população de baixa escolaridade ou em situação de vulnerabilidade social.

Alana Martins, que integrou a turma de Panificação e Confeitaria, reforçou a importância da iniciativa para os moradores do município. “A gente concluiu esse curso de 45 dias e foi uma ótima experiência. Ainda fizemos um bolo para entregar ao governador, como agradecimento. Lá na frente, vamos ter o nosso próprio negócio. Agora vamos batalhar para conseguir o crédito e abrir um espaço”, disse a concluinte.

Em todos os municípios – O programa é fruto de um dos maiores investimentos em qualificação profissional já feito pelo Estado. São aproximadamente R$ 60 milhões investidos na formação de 1.452 turmas, nos 144 municípios paraenses. A coordenação é da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

A prefeita de Ponta de Pedras, Consuelo Castro, disse que hoje foi “um dia muito importante. Com obras, infraestrutura turística, cheques do ‘Sua Casa’, e em parceria com a Seaster ainda realizamos cursos de qualificação. São parcerias valorosas para o nosso povo”.

Nesta semana foram certificadas 208 pessoas, concluintes de cursos nos municípios de Curralinho e Ponta de Pedras (no Marajó), Altamira (no Oeste) e Nova Ipixuna (no Sudeste).

