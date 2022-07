Em Prainha, Padre exige uso de mascara durante celebrações religiosas na cidade

Em um comunicado publicado na noite da quinta-feira (14), o padre Paulo, pároco da igreja católica do município de Prainha, no oeste do Pará, alertou a comunidade católica sobre o registro de casos positivos da Covid-19 e fez uma recomendação aos fieis para que voltem a usar, obrigatoriamente, as máscaras faciais e o álcool em gel como forma de prevenção à doença.

De acordo com o religioso, o acessório passará a ser exigido nas missas e celebrações, além de reuniões pastores e demais atividades religiosas no âmbito da igreja católica. A medida é para evitar colocar em risco a saúde dos fiéis, sobretudo das pessoas idosas, com comorbidades e aquelas que não completaram o ciclo vacinal contra a Covid-19.

Esta semana, desde a última segunda-feira (11) até esta quinta-feira (17), o município de Prainha registrou 25 novos casos positivos da doença, conforme levantamento feito pelo Portal OESTADONET, nos boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura em suas redes sociais.

Desde o início da pandemia, Prainha contabiliza um total de 2.434 casos positivos e 92 mortes. Conforme a última atualização, existem 24 pacientes ativos com Covid-19 e 44 pessoas sob monitoramento.

Casos de Covid-19 registrados esta semana em Prainha:

Dia 14/07/2022.

Mais 14 casos foram confirmados:

12 Casos da sede do município.

01 Caso da Vila do Jatuarana.

01 Caso do Distrito do Pacoval.

No dia 13/07/2022.

Mais 08 casos foram confirmados:

07 casos da sede do município

01 da Vila do Jatuarana.

No dia 12/07/2022.

02 casos confirmados ambos do bairro São Sebastião.

No dia 11/07/2022.

01 caso confirmado

No Distrito de Boa vista do Cuçari.

Mensagem do Padre Paulo:

“Caros irmãos e irmãs, é notório o aumento de casos de Covid-19 em nosso município. Frente a tais situações, a igreja católica sempre se destacou no cuidado pela vida. Portanto, a partir da presente data, pedimos que todos voltem a usar máscaras e álcool em gel durante nossas missas e celebrações, sem olvidar as reuniões pastorais e demais atividades religiosas. Esse cuidado amoroso, acompanhado do devido distanciamento, garantirá maior segurança para todos e será, mais uma vez, testemunho público de amor ao próximo por parte da igreja católica”. Padre Paulo.

Fonte: O Estado Net