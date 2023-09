Em recuperação, Regis Danese mostra cicatriz após cirurgia

O cantor Regis Danese compartilhou em suas redes sociais, neste domingo (3), imagens dele se recuperando na enfermaria do Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol). No vídeo, é possível ver a cicatriz da cirurgia a que ele foi submetido para corrigir a lesão puntiforme no intestino delgado que sofreu por causa de um grave acidente de trânsito na última quarta-feira (30).

– Vencendo uma etapa a cada dia. Dói muito, mas a vitória é maior do que qualquer dor que eu sinto, e seguimos vencendo porque Jesus Cristo já venceu por nós – assinalou o cantor gospel no Instagram.

Na sequência, Regis expressou gratidão a todos que oram por sua saúde.

– Obrigado por tudo carinho e orações de amigos, fãs, pastores… Vocês estão sendo fundamentais para minha melhor recuperação. Gratidão ❤️ – acrescentou.

Em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo, neste domingo (3), o cantor considerou que um momento de distração aliado ao cansaço de uma intensa agenda de shows foram determinantes para que colidisse com um caminhão.

– Eu dei uma freada, e o celular do meu irmão caiu no chão. Ele [disse]: “Espera um pouquinho que eu vou pegar o celular”. Sabe aquela distração? Acho que no momentinho que eu virei assim… E como estava na curva, eu achei que não tinha nada na frente, naquele momento ali eu, sei lá, não vi nada, eu só vi o impacto (…). Eu estava cansado. Naquela madrugada, eu não dormi. Eu deitei 1h30 e 3h30 já estava de pé – descreveu Regis.

O acidente aconteceu na última quarta-feira, na BR-153, em Jaraguá, Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o artista teria invadido a pista contrária durante uma curva e bateu em um caminhão.

Com fraturas em três costelas, no esterno e no punho, além do intestino perfurado, Regis passou por uma cirurgia chamada laparotomia exploradora e enterorrafia para corrigir a lesão puntiforme no intestino delgado.

O cantor ficou 40 horas na Unidade de Pronto Atendimento (UTI) no Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugol), mas já foi transferido para a enfermaria.

