Em rede, Bolsonaro segue como presidente; governo se incomoda

Uma informação que consta na página oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na rede social LinkedIn tem incomodado o governo Lula. O motivo da chateação da atual administração reside no fato de que Bolsonaro mantém na plataforma voltada a negócios e emprego o cargo de presidente da República, como se estivesse o ocupando desde janeiro de 2019 até hoje.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, a falta de atualização já foi notada por integrantes do governo Lula, que teriam demonstrado incômodo com o fato. Até este domingo (11), a informação do campo “Experiência” ainda mostra Bolsonaro como se fosse presidente em exercício.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Sebastiao Moreira