Em Salinas, agentes dão início a ações de combate à poluição sonora e crimes ambientais

Na noite da última quinta-feira (08) iniciaram as ações de segurança planejadas para a Operação “Corpus Christi 2023”, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) em parceria com os demais órgãos de segurança do estado. Mais de mil agentes atuam no reforço da segurança, em 30 municípios, durante o feriado prolongado.

Em Salinópolis, as fiscalizações começaram com a presença dos órgãos de segurança nas rondas das vias e nos estabelecimentos comerciais por meio da operação de fiscalização contínua “Tolerância Zero”.

O secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano Oliveira, destaca a importância da ação para mostrar aos turistas que frequentam o município de Salinópolis que os órgãos de segurança pública estão presentes para garantir um feriado tranquilo a todos.

“Salinas é um dos lugares mais procurados pelos paraenses nos períodos de feriados prolongados, assim como recebe turistas de outras regiões do país também. Considerando esses fatores, nossas equipes estão presentes em pontos estratégicos, atuando com a presença forte dos órgãos de segurança agindo no combate à poluição sonora, e aos crimes ambientais, assim como na fiscalização do trânsito e na orientação dos motoristas para evitar acidentes e maiores transtornos durante o momento de lazer”, pontuou Oliveira.

Segundo o diretor de Polícia do Interior, o delegado de polícia Civil, Henison Jacob, ressaltou que a operação “Corpus Christi” é um prenúncio da Operação Verão, realizada no mês de julho e que abrange o número ainda maior de municípios paraenses .

“Essa operação antecede uma das maiores operações da Segurança Pública, a “Operação Verão”, que ocorre durante as férias escolares, em que reforçamos ainda mais os principais praias e balneários do estado. Dada a importância em avaliarmos os resultados das nossas ações e de fiscalizações que ocorrem durante este feriado para que possamos ajustar nossas estratégias no auge do verão paraense”, destacou Hennison.

O capitão da Polícia Militar, Pedro Yoshioca, enfatizou a presença da polícia em horários diversos, nos pontos mais procurados pelos frequentadores no município. “Estamos com nossos policiais em rondas diárias e escalas de trabalho na orla, praia do Maçarico e Atalaia, assim como nas rondas das vias para que possamos garantir segurança à população e no combate a ações criminosas no município”, disse.

Tolerância Zero – Durante todo o período do feriado, as fiscalizações ocorrem durante dois turnos, realizando duas etapas de ação a fim de garantir maior segurança à população. As equipes de segurança integradas estão atuando nas praias e nos estabelecimentos comerciais, autuando aqueles que descumprirem com as normas de convivência, assim como no combate à poluição sonora, aos crimes ambientais, na presença irregular de crianças e adolescente em bares, e sobretudo, no combate à criminalidade.

Por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, estão sendo fiscalizados os apenados com tornozeleiras eletrônicas presentes no município, assim como nas adjacências com o objetivo de averiguar, com a ajuda da Polícia Penal, se eles estão descumprindo com as normas estabelecidas pela justiça.

Participam das ações da “Tolerância Zero” agentes das Polícias Civil, Militar, Científica e Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Fonte: Agência Pará/Foto: Rafaella Silva/AScom PCPA