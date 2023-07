Em Salinas, Bombeiros e Defesa Civil realizam orientações e prestam atendimento à população￼￼

Garantir com que a população aproveite o verão amazônico com segurança é o principal objetivo da ‘Operação Verão 2023’. Para isso, cerca de 81 militares do Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) estão atuando no município de Salinópolis, um dos locais mais procurados pela população nesse período do ano.

Dentre as ações, estão sendo realizadas prevenções balneárias na faixa de areia com orientações, sinalizações de áreas adequadas para banho, o pronto atendimento em caso de acidentes, lesões, além da identificação de crianças com pulseiras contendo o contato e o nome dos responsáveis.

Erica Sodré, servidora pública e mãe da Eloise, que sofreu um acidente com animal marinho, agradeceu a agilidade no atendimento realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros após o incidente com a filha na praia do Atalaia. “Esse trabalho realizado pelas equipes de segurança por meio dos Bombeiros, foi essencial e rápido aqui na praia, chegamos no posto e eles fizeram logo os primeiros socorros para que a dor causada pela queimadura amenizasse e a melhorasse a vermelhidão. Agora ela também já foi orientada e está pronta para voltar pra água”, disse a mãe.

“Para nós, esse trabalho aqui foi essencial para continuarmos aproveitando o dia de verão, se não teríamos que procurar um atendimento médico mais distante daqui e poderia até piorar o ferimento. Além disso, eles ainda deram orientações caso venha a ocorrer novamente e se colocaram a disposição se precisarmos de algum atendimento”, afirmou a mãe.

Desde o início da Operação Verão 2023, no dia 30 de junho, até este domingo (23), somente em Salinópolis foram registrados cerca de 300 acidentes com animais aquáticos, sem danos graves. Também foram realizados 21 atendimentos com curativos, tanto para pessoas que tiveram algum ferimento com animal marinho ou outra lesão, e procuraram os postos instalados nas Praias do município.

Segundo o Major BM Rangel, que está atuando nas equipes de Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros está, juntamente com a Defesa Civil, trabalhando na fase de resposta que é reforçar a prevenção para todos os banhistas, além do trabalho externo também com informações, distribuição de informativos, identificação de crianças, entre outras ações.

“Estamos atentos a movimentação e atuando diante de qualquer necessidade da população dentro das nossas atribuições. Nossas equipes atuam na prevenção desde a chegada dos veranistas na praia, inclusive abordando as pessoas que chegam nas primeiras horas da manhã em piqueniques, tanto para identificação de crianças quanto para orientações sobre os riscos com acidentes e alertas relacionados a áreas que não são recomendadas para banho por conta de alguns perigos, para evitar qualquer acidente”, afirmou o major.

Durante as ações de orientações, desde o início da operação em Salinas, já foram distribuídas 457 pulseiras de identificação para crianças, com nome e contato dos responsáveis, para que em caso de perda, facilite o contato. Até o momento, foram registradas a localização de 15 crianças que estavam perdidas dos pais ou responsáveis. Ao todo, já foram feitas 790 orientações e advertência nas praias do município, garantindo assim a preservação da vida e segurança de quem está aproveitando pra se divertir nas praias.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar também seguem atuando, diariamente, em toda a extensão da Praia do Atalaia, Farol Velho e Corvina, resguardando o banho e o entretenimento dos frequentadores, além de orientá-los quanto à movimentação da maré, a fim de evitar transtornos e acidentes nas águas.

Dicas

Entre as principais dicas de prevenção nas praias, estão: preferir banhos apenas em áreas protegidas por guarda-vidas, que podem ser identificadas pelas bandeiras de cor vermelha sobre amarelo; respeitar a sinalização, as bandeiras e orientações dos guarda-vidas, evitando entrar no mar próximo a pedras, estacas e píeres; atenção constante com as crianças, identificando nos postos dos bombeiros com pulseiras que contenham nome e telefone dos responsáveis; evitar ficar na água com presença de chuvas fortes ou trovoadas, evitar tocar em animais marinhos como água-via e caravelas, que são comuns principalmente em praias de água salgada.

