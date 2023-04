Em Salinópolis, balizamento garante fluxo seguro de veículos na praia do Atalaia

Além de policiamento, fiscalização e prevenção, o trabalho da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), durante a Operação Tiradentes, inclui outras atividades para garantir a integridade de banhistas nas praias do Estado. Em Salinópolis, nordeste paraense, na faixa de areia ocorre o zoneamento com dois sentidos sinalizados com bandeiras, garantindo o tráfego ao longo de três quilômetros de extensão. Além ainda da fiscalização nas estradas que também contribui para o ordenamento do fluxo de condutores.

A Segup mantém duas equipes para a organização e fixação das bandeiras. O trabalho inicia nas primeiras horas da manhã a partir da rampa principal de acesso ao Atalaia até o último atalho da Sofia, onde acontece também a zona de exclusão para proteção da vida marinha.

Num total de doze servidores que se revezam conforme o movimento da maré, fazendo a instalação das bandeirolas e ao final do dia também, dependendo do movimento do mar, fazem a retirada. As bandeirolas utilizadas pela Segup são confeccionadas por detentos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), com o uso de madeira de lei apreendida, material que garante qualidade e evita a deterioração.

Segurança Viária garantida – Em Salinópolis também ocorre a fiscalização da “Lei Seca”, que monitora quem está conduzindo veículos sob efeito de álcool. As barreiras com ação ostensiva são instaladas na PA-444, no sentido de saída das praias do Atalaia e Farol Velho, feita pelo Departamento de Trânsito (DETRAN) com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Civil (PCPA).

“As ações são realizadas visando a proteção do bem tutelado através de operações em conjunto com os órgãos de segurança pública e barreiras de fiscalização. Pela ‘Lei Seca’ que visa retirar os condutores embriagados que estejam comprometendo sua própria vida e a de terceiros, cujas as medidas administrativas são a autuação no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e o recolhimento da habilitação. Se for constatado que o condutor esteja com qualquer medição do teor alcoólico, sendo que se apontar a medição de 0,34 igual ou superior será realizada a medida administrativa e o condutor apresentado na delegacia para o delegado tipificar no artigo 306 do código de trânsito”, explica o supervisor e agente de fiscalização, Rosemiro Maués.

Tais medidas administrativas, ressalta o supervisor, são levadas em consideração os crimes do Código Brasileiro de Trânsito e a resolução 432 de 2013 do Contran.

O Detran em conjunto com a PCPA atua ainda na fiscalização de sons automotivos com uso irregular de equipamentos de som a fim de combater a poluição sonora. As ações estarão sendo executadas de forma integrada com as demais forças policiais. No município são 21 agentes de trânsito, além da equipe de educação, para controle do tráfego.

Operação Tiradentes – Cerca de 900 agentes estarão mobilizados para atuar no reforço das ações de segurança. A Operação foi articulada visando garantir mais segurança e tranquilidade aos paraenses que buscam as praias e balneários para aproveitar o feriado prolongado, bem como para os que optarem por ficar na Capital.

A operação reúne agentes das Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito (Detran-PA), Corpo de Bombeiros Militar, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Polícia Científica do Pará (PCE), Guarda Municipal, entre outros órgãos que atuarão de forma integrada.

