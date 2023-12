Em Salinópolis, Detran orienta população sobre uso de som alto, alcoolemia e riscos da maré alta

Em operação conjunta com os demais órgãos de segurança, o Detran realizou, na sexta-feira (29), uma prisão e três autuações por alcoolemia. Os registros ocorreram na PA-391, que liga a BR-316 ao distrito de Mosqueiro. Em Salinópolis, na praia do Atalaia, a ação integrada realizou 13 autuações por som automotivo em desacordo com a legislação.

“As equipes de segurança realizaram patrulhamento na Praia do Atalaia e identificaram os veículos que estavam utilizando-se de som em desacordo com a legislação em vigor. Os veículos flagrados diante da irregularidade foram autuados no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. A autuação resulta em 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e posterior pagamento de multa no valor de R$ 195,23 de natureza grave e até a remoção do veículo ao parque de retenção”, afirmou Ivan Feitosa, Coordenador de Operações do Detran.

Cuidado com a Maré Alta

Com relação à maré alta, o Detran está monitorando a tábua de marés e orientando as pessoas a retirarem seus veículos da praia a partir das 17h, para evitar danos aos veículos e problemas na evacuação do local. O Departamento de trânsito destaca que a entrada de veículos será restrita à medida que as águas avançarem sobre a faixa de areia.

O diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia, reforçou o alerta para os condutores que planejavam passar o horário da virada na praia. “Junto com o corpo de bombeiros, orientamos os motoristas para que retirem esses veículos antes do horário das 22h”, destacou.

Velocidade

Dentro da programação, o Detran realizou uma ação educativa em Salinas para conscientizar os motoristas sobre o respeito aos limites de velocidade na praia do Atalaia. As equipes utilizaram um radar móvel, posicionado próximo ao centro da praia, para monitorar os veículos que estavam entrando na faixa de areia. No local, a velocidade máxima permitida é de até 30 km por hora, conforme o código de trânsito. A equipe de educação abordou motoristas alertando sobre os perigos de se trafegar em alta velocidade na praia, onde há crianças, animais e idosos circulando.

A ação também abordou temas como alcoolemia e outros comportamentos de risco no trânsito.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação