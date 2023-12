Em Salinópolis, forças de segurança intensificam ações no último final de semana do ano

No período de final de ano, muitas pessoas escolhem o município de Salinopolis para celebrar a chegada do Novo Ano e, visando garantir mais segurança e paz social, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), junto aos órgãos parceiros intensificou as ações ostensivas e preventivas no município planejadas no âmbito da segunda fase da Operação “Festas Seguras”.

Mais de 400 agentes de segurança pública estão reforçando o efetivo, e desde as primeiras horas da manhã deste sábado (30), acompanham as movimentações na entrada do município, nas vias de acesso às praias e orla, e também na extensão de areia das praias, para manter a ordem, coibir a criminalidade e prestar um atendimento imediato, se necessário, a população que escolheu o município para o lazer.

No final da manhã deste sábado (30), os órgãos integrados realizaram mais uma reunião de alinhamento no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado na Praia do Atalaia ao lado do Atalho da Sofia, com o objetivo de avaliar as estratégias e ações que estão sendo desenvolvidas e o ajuste para as rondas que serão realizadas no período da tarde e noite na extensão das praias, fiscalização nas vias, bares e restaurantes.

O Secretário adjunto de operações, Luciano de Oliveira, reforçou que as forças de segurança estão atuando a partir de um planejamento desenvolvido nos meses que antecedem esse período festivo.

“Cada ação deflagrada dentro da Operação Festas Seguras foi articulada junto aos órgãos do sistema de segurança, conforme o planejamento de cada instituição, e de acordo com as demandas que acompanhamos todos os anos. Portanto, em Salinópolis estamos com efetivo reforçado, assim como o CICC que é um ponto de apoio e referência da segurança pública para a população, além de todas as ações que são realizadas em cada turno, para garantir um lazer seguro e tranquilo para as famílias que estão na cidade”, afirmou o secretário.

Monitoramento de câmeras

Equipes do Centro Integrado de Operações (CIOp) e Núcleo Integrado de Operações (NIOp) já fazem o monitoramento das mais de 30 câmeras instaladas na cidade. Além disso, os agentes estão atuando no atendimento e despacho de ocorrências atendidas por meio do canal do 190 em casos de emergência. Dois pontos estão ativos, um no CICC para atendimento de chamadas na área do Atalaia, e outro na Delegacia de Polícia Civil para atendimento na área da cidade.

Balizamento na Praia do Atalaia

Desde as primeiras horas da manhã, antes da movimentação de veículos e banhistas, os servidores da Segup iniciaram a instalação de mais mil bandeirolas, que são utilizadas para ordenar o fluxo de veículos nos dois sentidos da praia por cerca de 2,5 quilômetros. Além de orientar os motoristas e banhistas as bandeirolas informam os serviços de denúncias oferecidos pelo sistema de segurança, como o 190 do CIOp em caso de emergência ou Disque Denuncia no 181 ou pelo WhatsApp da Iara no número (91) 98115-9181, em casos de investigação.

Para o publicitário, Thiago Chagas, as ações são importantíssimas. “Nós acreditamos na importância das ações aqui no município de Salinas, porque a gente acredita nos órgãos públicos e de que esse trabalho é eficaz, então a gente se sente mais seguro, fica mais tranquilo pra vir pra cá tendo todo esse aparato de segurança à margem do que é divulgado. Então viemos sabendo que esse trabalho vai ser feito, vai ser concluído e a gente vai estar seguro. Chegamos aqui pra passar a virada do ano e já vimos várias viaturas na praia, e isso faz termos essa sensação de segurança com polícia, os bombeiros e todas as forças que estão aqui ajudando a população”, afirmou o publicitário que aproveita o dia de sol na praia do Atalaia.

Integram as ações as polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Polícia Científica, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial (GFlu) de Segurança Pública, e Centro Integrado de Operações (Ciop).

Fonte: Agência Pará/Foto: Aex Ribeiro/Ag Pará