Em Salinópolis, quase 200 agentes de segurança protegem as praias, a cidade e vias de acesso

Quem escolheu Salinópolis, na Região de Integração Rio Caeté, no nordeste paraense, para aproveitar o feriadão de Carnaval, está tendo a segurança e tranquilidade garantidas por meio de ações integradas dos órgãos Segurança Pública, dentro da Operação Carnaval 2023, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Cerca de 200 agentes integram a operação no município desde a última sexta-feira (17), com várias ações preventivas, de fiscalização e orientação no trânsito nas ruas e rodovias que concentram o fluxo intenso de pedestres e motoristas, evitando crimes e acidentes.

O policiamento ostensivo se mantém nas principais vias de Salinópolis, com o auxílio do monitoramento 24 horas pelas câmeras de segurança, a partir do Centro Integrado de Operações (Ciop), na Praia do Atalaia e na Central de Atendimento e Despacho, instalada da Delegacia de Polícia Civil do município.

Balanço parcial – Da última sexta-feira (17), início da Operação, até a manhã deste domingo (19), foram registrados quase 40 boletins de ocorrência, quatro procedimentos policiais instaurados e 20 ocorrências atendidas por meio do 190, em Salinópolis. Ainda durante as ações, 21 estabelecimentos foram fiscalizados, entre restaurantes, bares e casas noturnas. Três foram intimados para regularização de documentação.

Segundo o coordenador da Segup no CICC de Salinópolis, coronel Castro Alves, quem está na cidade procurou a tranquilidade e o lazer das praias, o que está sendo garantido pelas ações integradas. “Estamos atuando diuturnamente com ações integradas, desenvolvidas com o objetivo de atender da melhor forma a população e garantir um feriado mais seguro para todos. Aqui em Salinas, apesar do fluxo considerável de pessoas, a tranquilidade está mantida, sem intercorrências”, informou Castro Alves.

O balizamento do trânsito na faixa de areia do Atalaia é uma das ações que garantem fluidez e segurança de veículos e pedestres que trafegam pelo local. Bandeirolas são distribuídas por mais de dois quilômetros na extensão da praia, a fim de garantir a sinalização nos dois sentidos e evitar acidentes. Para isso, equipes da Segup iniciam o trabalho no início da manhã fazendo a sinalização, enquanto as equipes de trânsito mantêm a ordem.

Tolerância Zero – Também está sendo executada a Operação Tolerância Zero, em que as equipes integradas fiscalizam bares, restaurantes, casas noturnas e similares, na praia ou na orla. São verificadas a regularização para funcionamento, inspeção do Corpo de Bombeiros Militar, poluição sonora e perturbação do sossego alheio, entre outros ilícitos.

A Polícia Civil mobiliza agentes da Diretoria de Atendimento a Vulneráveis (DAV) e de outras delegacias para levar orientações sobre o que caracteriza o crime de importunação sexual, quais os principais canais para denúncia e a mensagem que “Depois do ‘não’, tudo é importunação”, para que diante dessa situação as pessoas possam identificar o criminoso e acionar a polícia.

Zona de exclusão -Outra ação executada pela Segup em conjunto com o Departamento de Trânsito é a zona de exclusão para evitar que veículos trafeguem pela ponta da Sofia, para garantir a proteção da tartaruga marinha. A medida cumpre a recomendação judicial do Ministério Público do Pará, n° 01/2023, que visa proibir o acesso de veículos ao local entre os meses de fevereiro e setembro, das 16 às 08 h do dia seguinte, por ser durante a noite e ao amanhecer que os filhotes de tartaruga saem dos ninhos em direção ao mar. O atalho da Sofia é atualmente o local com maior concentração de pontos de desova na faixa de areia na costa atlântica paraense.

A Operação Carnaval 2023 prossegue até a próxima quarta-feira (22), em mais de 70 localidades do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Cesar Filho/AscomS Segup