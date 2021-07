Em Santa Bárbara do Pará, vacinação contra a covid-19 segue suspensa

O município aguarda a chegada de novas doses para seguir com o calendário vacinal

O município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, segue com a vacinação contra a covid-19 suspensa por falta de imunizantes. Na noite desta quarta (30), a prefeitura informou que segue “aguardando as novas doses de vacinas”. A suspensão foi anunciada desde terça-feira (29), quando foi confirmado que acabou o estoque.

Ainda na terça, o município chegou a aplicar, nas unidades básicas de saúde, a primeira dose em adultos com 35 anos ou mais sem comorbidades. Na ocasião, também foi executado um calendário de segunda dose da Astrazeneca para quem estava no prazo.

De acordo com o boletim epidemiológico municipal sobre a covid-19, Santa Bárbara do Pará contabiliza 1.268 casos confirmados, sendo que um foi registrado nas últimas 24 horas. Do total de positivados, 28 foram a óbitos e 1.097 conseguiram se recuperar.

Fonte: O Liberal