Em Santa Izabel, governador Helder Barbalho anuncia a construção da 18ª Usina da Paz

O governador do Estado, Helder Barbalho, anunciou na manhã deste sábado (27) a construção da 18ª Usina da Paz. A obra será realizada no município de Santa Izabel do Pará, região de Integração do Guamá.

A ordem de serviço para o início da obra foi assinada em conjunto pelo Chefe do Executivo Estadual; a vice-governadora, Hana Ghassan; o prefeito da cidade, Evandro Watanabe; a deputada federal Elcione Barbalho; o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Francisco Melo (Chicão); utros deputados estaduais e as autoridades como o secretário de Articulação da Cidadania (Seac), Igor Normando.

Com mais de 70 serviços, incluindo cursos de capacitação, esporte e cultura, a Usina da Paz já é presente em nove localidades de Belém, Região Metropolitana e região Sudeste do Estado. Santa Izabel receberá a 18ª e já cria expectativas na população.

O governador Helder Barbalho ressaltou a amplitude que o complexo multifuncional alcança, ressaltando sua importância também no combate à violência em todas as esferas.

“Nós não fazemos segurança só com polícia na rua. Polícia é pra combater efeito; cidadania e oportunidade são para resolver as causas, cuidando das pessoas, fazendo a transformação social dos ambientes de cada território e nós queremos construir os territórios da paz”, referendou.

Para a vice-governadora Hana Ghassan, o fato de as UsiPaz agregarem tantos serviços diferentes faz com cada uma delas seja um lugar para toda a família. “Em cada lugar onde existe uma Usina, ela se torna uma segunda casa para as pessoas. E aqui em Santa Izabel nós queremos também que as pessoas ‘morem’ na Usina, porque esse é um espaço, um equipamento que atende cada membro da família, desde a criança ao idoso*, reafirmou a vice-governadora.

De acordo com o secretário de Articulação da Cidadania, Igor Normando, a vinda de uma UsiPaz para Santa Izabel do Pará significa concretizar o poder transformador da cidadania na cidade. “Agora é o momento de olhar pra frente, mostrando que não existe estigma e que dá pra fazer cidadania, dá pra fazer ressocialização e construir um mundo melhor através de ações como essa”, disse o secretário.

A dona de casa Mirian Silva, de 57 anos, é uma das moradoras da comunidade que aguarda com expectativa pela oferta dos cursos de esporte e cultura para seus filhos e netos.

“Eu tenho certeza de que a Usina vai trazer grandes benefícios pra nós, principalmente para nossas crianças e nossos adolescentes e também porque vai gerar emprego e muitas coisas boas. Eu tenho neta, filho, genro e sei que eles vão fazer parte disso aqui”, acredita.

Serviços e Cidadania

Prevista para ser entregue daqui a um ano, a Usina da Paz em Santa Izabel vai oferecer mais de 70 serviços intersetoriais das secretarias estaduais e órgãos parceiros, como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Todos os serviços gratuitos.

Este será o 18º complexo multifuncional entregue pelo Governo do Estado. A Usina da Paz é um modelo inovador de segurança pública e cidadania que busca integrar ações e serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

As obras serão executadas pela mineradora Vale, em uma área doada em parceria pela prefeitura de Santa Izabel, localizada no Vale do Porangaba, rua 06, quadra 07. Com a assinatura da ordem de serviço, as obras já estão oficialmente iniciadas.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará