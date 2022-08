Em Santarém, cachorro vítima de maus-tratos é resgatado com focinho decepado

A Polícia Ambiental resgatou um cachorro vítima de maus-tratos e com o focinho decepado no município de Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu no último sábado (6).

A denúncia foi feita ao Núcleo Integrado de Operação (Niop) que logo acionou uma guarnição da 1ª Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipamb). Chegando no local, os agentes confirmaram que havia um cachorro com vários ferimentos e o focinho decepado.

De acordo com a polícia, após o resgate, foi acionada a ONG ‘Lar do Amor’ para conduzir o animal até uma clínica veterinária para receber os tratamentos cabíveis. O cachorro foi internado e está entubado.

