Em Santarém cerca de 48 mil crianças devem ser vacinadas contra a Covid-19

Com o sinal verde para começar a vacinação de meninas e meninos de 5 a 11 anos, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aguarda apenas a chegada das primeiras doses para iniciar a imunização desse grupo. Em Santarém, no oeste do Pará, cerca de 48 mil crianças devem receber as doses contra a doença. A previsão é que os lotes dos imunizantes cheguem a partir da próxima semana.

Na noite desta quinta-feira (6), o governador do Pará, Helder Barbalho divulgou um vídeo em suas redes sociais e afirmou que o Estado vai comprar vacina contra a Covid-19 para garantir a imunização das crianças paraenses.

Ele disse isso no caso de os lotes não chegar para todos os municípios.

“Eu quero informar que se por ventura, não chegar vacina para todas as crianças, de 11 a 5 anos, que de acordo com autorização e o desejo de seus pais, queiram se vacinar, o governo do Pará irá comprar as vacinas para garantir imunização para todos que queiram se proteger, que valorizem à vida, à pesquisa e à ciência”, disse o governador.

Em dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância (Anvisa), aprovou a indicação da vacinação de crianças contra a doença, após estudos técnicos comprovarem a sua eficácia para essa faixa etária.

De acordo com a enfermeira da Semsa, Kátia Moura, tão longo cheguem as primeiras doses ao município, a Semsa vai iniciar de imediato a vacinação das crianças. Neste primeiro momento, crianças com algum tipo de comorbidades ou deficiência permanente, além de indígenas, quilombolas e crianças que moram com pessoas do grupo de risco terão prioridade.

Fonte: O Estado Net