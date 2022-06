Em Santarém, cresce saldo de empregos em abril em comparação a março, aponta Caged

Em abril, o município de Santarém apresentou saldo de 260 postos de trabalho com carteira assinada. Em março, foram apenas 78 vagas a mais que as demissões.

Segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (6), pelo Ministério do Trabalho, o setor de serviços ainda é o que mais contrata trabalhadores formais no município. Apesar do saldo positivo verificado em abril, os números são bem inferiores aos comparados no mesmo período do ano passado.

De acordo com o Caged, em abril foram registradas 1.289 admissões contra 1.029 desligamentos. O setor de serviços teve um saldo positivo de 122 trabalhadores, enquanto o comércio foi responsável por 85 novos postos de trabalhos formais.

A indústria gerou 41 novas frentes de serviços, enquanto a construção civil teve um saldo positivo de 16 vagas. O setor da agropecuária, em abril, mais demitiu trabalhadores do que contratou. O saldo negativo registrado pelo setor foi de quatro vagas.

Nos quatro primeiros meses de 2022, o município de Santarém registrou 716 contratações com carteira assinada: Janeiro – 117 vagas, Fevereiro – 263 vagas, Março – 76 vagas, e no mês de abril 260 vagas, 19 postos a menos que o registrado em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Quando esses números são comparados com os registros dos quatro primeiros meses de 2021, que teve 913 vagas formais criadas, verifica-se um saldo negativo de 197 vagas:

Janeiro de 2021 – 150 vagas

Fevereiro de 2021 – 71 vagas

Março de 2021 – 413 vagas

Abril de 2021 – 279 vagas

O Pará apresentou, mais uma vez, resultados positivos na geração de empregos formais. Os dados se confirmam a partir do estudo divulgado segunda-feira (6), através do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA). A pesquisa aponta que só no mês de Abril de 2022 o Estado do Pará gerou 4.500 postos de trabalhos, somado ao balanço acumulado do ano de 2022 (jan-abr), o Pará lidera a criação de empregos formais em todo o Norte e registra mais de 8.600 postos de trabalhos.

O Estudo é parte integrante do projeto do Observatório do Trabalho do Estado do Pará, parceria entre o DIEESE e o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster).

Fonte: O Estado Net