Em Santarém, governo libera recursos, reforça atendimento e garante apoio aéreo

Em coletiva à imprensa nesta sexta-feira (15), o secretário adjunto de saúde do Pará, Sipriano Ferraz, anunciou três milhões de reais, enquanto ajuda financeira ao município de Santarém, no oeste estadual. O recurso será aplicado para o custeio emergencial de ações da saúde pública municipal e para reforçar as medidas de saúde do governo estadual na região. As ações são necessárias após a ala materno-infantil do hospital municipal ser atingida por um incêndio na última terça-feira (12). Não houve vítimas no acidente.

“O governo do Estado está colocando à disposição do município o aporte de três milhões de reais, sendo um milhão a cada mês, pelos próximos três meses, para ajudar a prefeitura na contratação, na rede privada, de serviço de saúde, que junto com a estrutura do hospital regional, venha minimizar o prejuízo à população, principalmente na rede pública municipal”, disse Sipriano.

O secretário informou, ainda, que a comissão de saúde da Sespa montou um plano estratégico para atender casos de alta complexidade, como as cirurgias de emergência. “Politraumatismos, pacientes baleados ou com ferimentos graves por arma branca. Nestes casos, o hospital regional vai ficar como referência para alta complexidade”, afirmou.

“Também atenderemos obstetrícia de alto risco, que são as grávidas que vão dar à luz abaixo de 37 semanas. Destinamos uma das salas cirúrgicas do hospital regional para a equipe do hospital municipal, cuja equipe já está atuando no local, para não parar o atendimento de urgência e emergência. Ou seja, em parceria com a prefeitura, a unidade do Estado está atendendo os casos de alta e média complexidades”.

A pedido do governador Helder Barbalho, deputados federais da região do Tapajós protocolaram no Ministério da Saúde, uma petição de recurso emergencial para a saúde, no valor de oito milhões de reais, sendo cinco milhões para investimentos estruturais e três milhões para despesas.

O governo do Pará disponibiliza, por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, a frota de aviões da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para auxiliar em casos críticos, que necessitem de transferência imediata para o Hospital Regional de Itaituba ou para as unidades da região Metropolitana de Belém.

Retorno gradativo – Aa coletiva à imprensa, no oeste paraense, contou com a presença do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; do deputado federal, Henderson Pinto, do presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Alexandre Maduro; da secretária municipal de Saúde, Irlaine Figueira; e da procuradora geral do Município, Paula Piazza.

No encontro, o prefeito Nélio Aguiar informou que deve comunicar ao Ministério Público do Estado (MPPA) e à Justiça estadual as providências já tomadas pela gestão para a retomada gradativa do funcionamento do Hospital Municipal de Santarém.

“O hospital está passando por várias inspeções pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Corpo de Bombeiros, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, técnicos da Prefeitura, engenheiros eletricistas, empresa responsável pela rede de gases. São várias inspeções para avaliar o impacto e o reflexo do sinistro nos outros setores e, também, pela própria característica física do hospital. Tudo está sendo levantado setor por setor. A prioridade, até mesmo por ser um prédio mais novo, é o pronto socorro”, explicou o prefeito.

Incêndio – O incêndio, sem vítimas, começou, na madrugada da terça-feira (12), e foi logo controlado por agentes do Corpo de Bombeiros. Apesar de a área atingida pelo sinistro ser restrita, a fumaça se alastrou por todo o prédio, e houve a necessidade de remanejar cerca de 250 pacientes em tratamento para o Hospital Sagrada Família, Hospital Unimed, Hospital João XXIII, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas e Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Pena. Os pacientes com casos de menor complexidade estão sendo atendidos na Arena Estadual do Oeste do Estado.

Ainda na terça-feira, o governador Helder Barbalho cancelou a agenda administrativa em Belém e seguiu nas primeiras horas do dia para Santarém. Ele visitou o hospital municipal e a arena estadual, no município, que acolhe pacientes transferidos de forma emergencial. Helder determinou que fosse montado uma força-tarefa para minimizar os prejuízos à população.

“Estamos aqui para dar todo suporte e apoio ao município, em se tratando de um hospital municipal, para que possamos, com a rapidez devida e a segurança necessária, cuidar da preservação das vidas dos pacientes, tranquilizar os seus familiares, garantindo o atendimento médico aqueles que estavam internados e poder a partir disto fazer as ações necessárias de reparos que partiram o retorno do funcionamento normal do hospital”, disse o chefe do executivo paraense na ocasião.

