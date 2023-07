Em Santarém, Hospital Regional adota telerradiologia e agiliza entrega de exames

Alice Aparecida Marchete da Rocha, 54 anos, foi ao Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, para fazer uma ressonância magnética da coluna. Depois do exame, ela recebeu um protocolo e foi orientada sobre o laudo, que ficará pronto após 48 horas.

A paciente, no entanto, não precisará voltar ao hospital. Ela vai acessar o resultado pela internet. “Assim o médico pode nos avaliar mais cedo e passar os medicamentos para que a gente possa melhorar. E o fato de não precisar se deslocar da minha casa para cá facilita bastante. Achei muito importante”, disse.

Desde dezembro do ano passado, o HRBA, que pertence ao Governo do Pará e é administrado pelo Instituto Mais Saúde, adotou a Telerradiologia para os exames de raios-X, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria e mamografia. Com isso, os exames realizados na unidade são enviados a uma plataforma on-line para serem avaliados por médicos radiologistas logados no sistema.

Os profissionais analisam as imagens e emitem os laudos, que ficam disponíveis aos pacientes no site www.entregadeexames.com.br ou pelo aplicativo no celular. “A agilidade na emissão dos resultados reflete de forma positiva na continuidade da assistência aos nossos pacientes, garantindo que a gente faça a entrega desses laudos no tempo previsto e evite qualquer transtorno aos nossos usuários”, explicou a coordenadora de Radiodiagnóstico do Hospital Regional, Cássia Flávia Sousa.

Para acessar o resultado, o usuário deve informar o protocolo entregue a ele após os exames, seu CPF, data de nascimento e em qual ano o procedimento foi realizado. Caso o paciente prefira buscar o laudo impresso no hospital, ele tem esta opção.

Agilidade – “O nosso serviço de Telerradiologia conta com uma rede de médicos radiologistas com especialidades em diversas áreas, o que garante a agilidade no atendimento e a qualidade na elaboração dos laudos. Todo esse processo on-line é protegido pela criptografia de dados e outros sistemas de segurança, para garantir a privacidade e a segurança dos pacientes. Entendemos que quanto mais cedo o paciente apresentar os exames ao médico, mais cedo ele começa o tratamento, e isso colabora para uma melhor recuperação. A telerradiologia nos possibilita acabar com as filas de espera para o recebimento desses laudos”, informou a coordenadora do setor.

“Utilizar a tecnologia em benefício dos nossos pacientes faz parte de uma assistência de excelência, como a que é prestada pelo HRBA. Com a telerradiologia, conseguimos encurtar a espera pelo resultado dos exames e deixar esse acesso à palma da mão dos usuários, para que eles não precisem retornar à unidade só para receber o laudo. Agilizamos o processo, que segue sendo realizado com a melhor qualidade possível, e garantimos que esse paciente possa retornar com o médico já portando os resultados dos exames realizados aqui”, ressaltou o diretor-geral do HRBA, Rodrigo Vieira.

Serviço: O Hospital Regional do Baixo Amazonas é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas, residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade é administrada pelo Instituto Social Mais Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e está localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.

Texto: Ascom/HRBA

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação