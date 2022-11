Em Santarém, projeto incentiva alunos da rede estadual sobre a doação de sangue

Conscientes da necessidade de que a população crie o hábito de doar sangue e preocupados com o baixo estoque na Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), alvo de constantes campanhas, os alunos da Escola Estadual São Raimundo Nonato, em Santarém, deram início ao projeto “Amigos de Sangue”.

Anualmente, o espaço de aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) incentiva e mobiliza estudantes das turmas concluintes do ensino médio a participar da ação. A iniciativa solidária tem como objetivo principal arrecadar bolsas de sangue para o Hemocentro de Santarém, que abastece hospitais públicos e particulares de todas as cidades da região Oeste do Pará.

Em razão disso, há carência desse importante tecido vivo e renovável, mas com o apoio da comunidade escolar, pretende-se mudar essa realidade. “Já é tradição os alunos da 3ª série do ensino serem convidados a deixarem o seu legado com uma ação social. Portanto, propusemos para eles essa ação e, prontamente, elaboraram e executaram o projeto com nosso auxílio”, comentou a diretora Joelita de Castro Ferreira.

Ação – Por meio de cartazes e panfletos, a campanha de doação voluntária continuará sendo realizada pelos alunos ao longo da semana. Na última segunda-feira, 31 de outubro, houve uma blitz informativa pelas ruas da cidade em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte (SMT) e do Hemopa. As blitzes prosseguem até o próximo dia 5 de novembro, e buscam orientar a população sobre a importância desse gesto em prol da vida, a doação de sangue.

A diretora da escola disse, ainda, que “estamos envolvendo toda a comunidade: profissionais da educação, pais e responsáveis em torno desta ação solidária. É um projeto elaborado pelas quatro turmas que estão finalizando seus estudos na escola e, além disso, conta com a parceria de mais 20 turmas do ensino fundamental e médio. Portanto, a sociedade santarena está convidada a somar esforços conosco nesta atividade humanitária”.

Segundo a equipe que coordena o projeto, além de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue, a campanha fomentou o senso de parceria e trabalho em grupo, instigando o sentimento de se colocar no lugar do próximo.

O aluno José Ricardo conta que é incrível participar dessa ação abrangente e de grande importância para a sociedade. Ele pede que as pessoas se solidarizem e busquem fazer esse gesto de amor ao próximo. “Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, então as pessoas que preenchem os pré-requisitos básicos para doação, devem se dirigir ao Hemopa, eles estão com estoque muito baixo e precisam da ajuda de todos para continuar ajudando a salvar vidas. Por isso, nós, alunos da 3ª série do ensino médio, iremos continuar divulgando a ação pelas mídias sociais para conseguir o máximo de voluntários possíveis”, ressaltou.

O Hemocentro de Santarém fica localizado na Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, bairro Aeroporto Velho. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 07 às 13h. Para mais informações: (93) 3524-7550 | (93) 3524-7560 | 0800 280 8118

