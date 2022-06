Em Santarém, prolongamento da avenida Moaçara será inaugurado por Nélio e Helder na próxima quarta-feira

O prefeito de Santarém, no oeste do Pará, Nélio Aguiar, confirmou para a próxima quarta-feira (29), a inauguração do primeiro trecho do prolongamento da avenida Moaçara. Nesta etapa da obra, os serviços estão bastante adiantados. Até à avenida Resistência, no Santarenzinho, que também está sendo asfaltada, o trecho está praticamente todo concluído.

Nélio explicou que a Prefeitura decidiu pela entrega do trecho finalizado para evitar que a pista fique interditada até a conclusão total do prolongamento da via, prevista para o mês de dezembro. “Houve um pequeno atraso no cronograma por causa da questão do terreno da União, mas já foi resolvido”, contou.

No trecho que será entregue na quarta-feira, está sendo finalizada a conclusão da rotatória no entroncamento da rodovia Everaldo Martins e Moaçara. Na ocasião, o gestor municipal fez um alerta para que os condutores evitem utilizar o trecho em obra, uma vez que há maquinário pesado na pista.

Segundo Nélio Aguiar, o governador Helder Barbalho virá ao município no dia 29, para participar da entrega dessa fase da obra à população.

Ao todo, serão 7,15km de asfalto no trecho entre a Santarém-Cuiabá e a PA- 457, que liga a área urbana da cidade à vila Balneária de Alter do Chão. O prefeito destacou que trata-se de um grande projeto que vai melhorar a vida dos santarenos, desafogando o tráfego de veículos na avenida Fernando Guilhon.]

Fonte: O Estado Net