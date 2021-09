Em Santarém, sargento da PM preso por efetuar disparos em via pública, vai responder por crime de ameaça

O sargento da Polícia Militar Jonivaldo Francisco Carneiro Pereira de Sousa, preso no último dia 15, na avenida Irurá, no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do Pará, foi colocado em liberdade provisória durante audiência no Fórum de Santarém, no dia seguinte à prisão. O juiz Rômulo Nogueira de Brito, que respondia pela 1ª Vara Criminal do município, condicionou a soltura do militar mediante a pagamento de fiança, no valor de dois salários-mínimos.

O sargento foi preso na noite do último dia 15, após efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Conforme a decisão do magistrado, Jonivaldo Francisco Carneiro está proibido de frequentar bares, boates, festas dançantes, bem como ingerir bebidas alcoólicas e outros tipos de substâncias entorpecentes. Como medida cautelar, ele também terá que comparecer todos os meses perante o juiz para justificar atividades, além de manter atualizado o seu endereço.

O sargento da PM, no dia da prisão, aparentava sinais de embriaguez e, armado, efetuou alguns disparos em via pública, colocando em risco a vida das pessoas. A prisão dele ocorreu após denúncia feita por moradores.

Jonivaldo Francisco Pereira de Sousa foi enquadrado nos artigos. 15 do Estatuto de Desarmamento e art. 147 do Código Penal, ou seja, por ter, em tese, praticado o crime de disparo de arma de fogo e ameaça.

O sargento é militar da ativa e presta serviço na sede do Ministério Público do Estado, no bairro Liberdade, em Santarém.

O Comando da Polícia Militar não informou se o sargento será devolvido ao quartel da corporação. Ele vai responder processo em liberdade por crime de ameaça.

Fonte: O Estado Net