Em Santarém, Seju realiza formação sobre prevenção às drogas para servidores da rede de proteção 

No terceiro dia da Semana Municipal de Prevenção às Drogas, em Santarém, na região de integração do Baixo Amazonas, a Secretaria de Estado de Justiça (Seju) realizou inúmeras atividades no município na última terça-feira (29). Pela manhã, os servidores da Coordenadoria de Prevenção de Tratamento e Redução de Danos de Consumo de Drogas (Cenpren) conduziram, no auditório da Universidade do Estado do Pará (Uepa), uma formação para os servidores que compõem a rede de atenção da região e que atuam com a prevenção às drogas.

Paralelamente, o Núcleo Regional da Seju promoveu uma ação de cidadania na Casa Azul, centro de referência local no atendimento a casos de autismo. No local, foram emitidos documentos e prestados vários tipos de atendimentos gratuitos à população, por meio de uma parceria com diversos órgãos do estado e do município.

A lavadora Rosalba Batista, de 33 anos, aproveitou o momento para levar o filho de 15 anos para emitir a primeira via do documento de identidade. “Ele nunca tinha tirado o RG e estava precisando na escola. Eu ia agendar num outro local, mas quando soube da ação aqui, corri pra trazer ele e agora vamos conseguir resolver”, comemorou.

Coned – Ainda na terça-feira, o Conselho Estadual sobre Drogas (Coned) realizou sua reunião ordinária do mês de agosto, na Casa dos Conselhos de Santarém, com participação também do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (CMPD), que apresentou o panorama do trabalho realizado.

Durante o encontro, foram discutidos os últimos resultados de visitas fiscalizatórias em casas terapêuticas do estado e discutidas ações para o combate ao uso de cigarro eletrônico, principalmente entre a juventude. Na próxima reunião do Coned, no mês de setembro, representantes da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) devem apresentar as medidas que já estão sendo tomadas, no âmbito das suas pastas, em relação ao problema.

Escola – Pela tarde, técnicos da Cenpren estiveram com alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Ezeriel Mônico de Matos, que participaram de uma roda de conversa sobre prevenção e combate às drogas.

No encerramento das atividades, foi realizada uma sessão especial na Câmara Municipal de Santarém, durante a qual a equipe da Seju e o secretário Evandro Garla foram homenageados pelo trabalho de prevenção e combate às drogas, que é uma das atribuições da Secretaria de Estado de Justiça.

“Agradeço a todos os servidores que se dedicam diariamente a esse trabalho. Essa é uma das missões que a Seju tem e, a pedido do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan, estamos reposicionando o trabalho no sentido de intensificar e de prevenir, orientar e buscar afastar cada vez mais os nossos jovens dessa triste realidade, que são as drogas”, frisou.

A programação da Semana Municipal de Prevenção às Drogas, em Santarém, com apoio da Seju, segue até esta quinta-feira (31), com a grande Marcha contra as Drogas, pelas ruas da cidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: NCS/Seju