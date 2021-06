Em Santarém, vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 40 anos sem comorbidades inicia sexta (18)

E uma boa notícia para boa parte da população santarena. A partir desta sexta-feira (18), a Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, começa a vacinação para as pessoas com 40 anos ou mais sem comorbidades. O anúncio foi feito pelo prefeito Nélio Aguiar em suas redes sociais.



Serão aplicadas doses da Astrazeneca e Pfizer. A imunização ocorrerá durante dois dias, em seis pontos da cidade. Mas é bom que as pessoas fiquem atentas. As doses da Astrazeneca serão aplicadas na igreja de São Francisco, barracão da igreja do Santíssimo e escola do Parque.



Já as doses da Pfizer serão aplicadas no Theatro Victória, Igreja da Paz, na avenida Borges Leal e na sede da Prefeitura.



O horário será das 08h00 às 16 horas nesses pontos.

No sábado, haverá vacinação em dois pontos: Prefeitura e Igreja da Paz. No horário das 08h às 14h00.

Fonte: O Estado Net