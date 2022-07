Em Santarém, vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 será em todas unidades de saúde e na Prefeitura a partir desta quarta(20)

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, começa a vacinar a partir desta quarta-feira (20), crianças com idade entre 3 e 5 anos contra a Covid-19. A imunização para este público no município começa após o Ministério da Saúde divulgar uma nota técnica reconhecendo a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), aprovar o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos.

Na noite desta terça-feira (19), a Prefeitura começou a divulgar os pontos de vacinação das crianças. As doses serão disponibilizadas em todas as unidades básicas de saúde da área urbana. Haverá ainda um posto de atendimento na sede da Prefeitura, no bairro Aeroporto Velho.

Segundo o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), nas UBS’s, a vacinação será de segunda a sexta, das 08h00 às 16h00. De terça a quinta, das 17h00 às 21h00, a imunização será na Prefeitura, e no sábado, de 08h00 às 14h00, também na sede do governo municipal.

É importante que os pais não esqueçam a carteira de vacinação, cartão SUS e o CPF ( certidão de nascimento).

O Ministério da Saúde alerta para a baixa quantidade do imunizante nos estoques dos estados e orienta que seja dada prioridade às crianças imunocomprometidas de 3 a 4 anos de idade. Em seguida as crianças de 4 anos, que não têm baixa imunidade e por último, as crianças de 3 anos.

Outro detalhe importante é que como são duas doses, e o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação é de apenas 28 dias, os municípios devem ficara tentos para não faltar a segunda dose para os que iniciaram o esquema vacinal.

Já em relação às crianças de 5 anos, a pasta orienta que seja mantido o esquema que já estava em vigor com a vacina da pfizer.

Fonte: O Estado Net