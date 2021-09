Em Santo Antônio do Tauá, tio mata sobrinho a facadas após descobrir traição

Na noite do sábado, 11, um homem foi morto a facadas no município de Santo Antônio do Tauá, na Região Metropolitana de Belém. Segundo informações, a vítima, foi morta pelo próprio tio.

João Batista Varela mais conhecido como “Gipe”, matou o sobrinho Ricardo Varela, conhecido na localidade como “barriga”, por uma disputa amorosa.

De acordo com testemunhas, a namorada de João, teria tido um envolvimento com Ricardo e, estaria tendo um relacionamento com os dois. Inconformado com o triângulo amoroso, João matou a vítima com 23 facadas.



Por: Roma News