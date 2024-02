Em São Paulo, governador inspeciona montagem de ônibus elétricos comprados pelo Pará

O governador Helder Barbalho inspecionou o processo de montagem e integração dos primeiros 40 ônibus 100% elétricos encomendados pelo Governo do Pará. A visita foi realizada na sede da empresa Eletra, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Com investimentos de 120 milhões de reais, os ônibus deverão ser entregues no início do segundo semestre deste ano.

Na oportunidade, o chefe do poder executivo estadual paraense estava acompanho da vice-governadora do Estado, Hanna Ghassan e técnicos do Estado. A aquisição dos novos veículos tem como objetivo atender a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30) que será realizada em Belém, em 2025.

“Já no início do segundo semestre vamos receber estes ônibus elétricos sem emissão de combustíveis fósseis, o que é fundamental para o meio ambiente, para reduzir as emissões de carbono. Portanto, com sustentabilidade. É a capital da COP, garantindo transporte coletivo com sustentabilidade para a população”, disse Helder Barbalho.

“Além disto, importante destacar que são ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi e com qualidade na mobilidade pública para que aqueles que necessitam do transporte coletivo possam ser locomover. O sistema metropolitano estará atendendo aos municípios de Santa Isabel, Santa Bárbara, Benevides, Marituba, Ananindeua e Belém”; completou o governador.

A modernização da frota também faz parte do programa para descarbonizar o Estado. Os novos ônibus irão integrar o BRT da região metropolitana de Belém. Cada veículo transporta até 75 passageiros e tem autonomia para rodar 250 quilômetros. Os pontos de recarga serão instalados nos terminais de passageiros.

Ficha técnica – O modo do veículo adquirido é o ônibus elétrico 12,1m (tração elétrica e eletrificação e-Bus Eletra, chassi Mercedes-Benz, carroceria eMillennium Caio, motores elétricos, inversores e baterias WEG).

