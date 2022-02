Em sessão especial de aniversário ao Manoel Pioneiro vice-prefeito de Ananindeua declara apoio a candidatura ao Senado Federal do ex-prefeito

O vice- prefeito de Ananindeua, Erick Monteiro, participou na manhã desta quarta-feira (9) da sessão especial em homenagem ao aniversário do ex-prefeito, Manoel Pioneiro. Durante seu discurso o vice-prefeito que também é pré-candidato a deputado estadual, declarou apoio á pré-candidatura de Manoel Pioneiro ao Senado Federal.

Na sessão especial em homenagem ao ex-prefeito, foi abordado a sua história de vida e luta. Manoel Pioneiro, tem em sua carreira política dez mandatos, sua carreira foi lembrada pelas autoridades locais e ovacionada pelo público presente durante a solenidade.

O evento foi promovido pela Câmara Municipal, contou com a participação do prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, vereadores e secretários do município, além de representantes da Aliança Democrática Partidária de Ananindeua e da sociedade civil.

Foto: Silvio Jhow