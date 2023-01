Em sessão no Congresso, Lula é empossado como presidente

Em sessão realizada no Congresso Nacional neste domingo (1°), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomou posse para seu terceiro mandato como presidente da República. Na cerimônia, também foi empossado o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

A sessão solene foi presidida pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional, e contou com as presenças, na mesa do Plenário da Câmara, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do primeiro-secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, deputado Luciano Bivar (União Brasil-PE).

Logo no início da cerimônia no Senado, os participantes prestaram uma homenagem a Pelé e ao papa emérito Bento XVI com um minuto de silêncio.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Sebastião Moreira